Der Weg zur nachhaltigen Immobilie

Bis zum Jahr 2026 muss in Österreich die EU-Gebäuderichtlinie in nationales Recht überführt werden. Die Umsetzung ist aber noch unklar.

Ein essenzieller Baustein zur Erreichung der Klimaziele ist, dass Gebäude – sowohl im Wohn- als auch im Gewerbebereich – nachhaltig sind. Das gelingt entweder bereits beim Neubau oder durch die thermische Sanierung von Bestandsobjekten. Nachhaltige, umwelt- und ressourcenschonende Gebäude stattet die Österreichische Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI), eine NGO (Nichtregierungsorganisation, Anm.), mit der entsprechenden Zertifizierung aus, die erst nach erfolgter, gründlicher Prüfung durch Auditoren, sowie anschließender Konformitätsprüfung durch Experten der ÖGNI verliehen wird. Das Zertifikat basiert auf dem international anerkannten Zertifizierungssystem der DGNB. Vom Neubau eines Supermarktes in Niederösterreich, neu errichteten oder sanierten Wohnhäusern in Wien bis zur Sparkasse in Ried im Innkreis tragen bundesweit bereits Hunderte Gebäude das ÖGNI-Zertifikat.

Neufassung beschlossen

Um die Nachhaltigkeitsanforderungen an Immobilien und deren Energieverbrauch zu standardisieren und thermische Sanierungen zu beschleunigen, wurde bereits im Mai die Neufassung der EU-Gebäuderichtlinie beschlossen. Sie schreibt fest, dass bis zum Jahr 2040 zumindest ein Drittel all jener Bauwerke mit den niedrigsten Effizienzklassen (sie reichen von der ausgezeichneten Kategorie A bis zur schlechtesten Kategorie G) umfassend saniert werden müssen. Das betrifft etwa zwei Millionen Gebäude in der gesamten EU. Die österreichische Bundesregierung muss in den kommenden eineinhalb Jahren in Brüssel einen Fahrplan zur Umsetzung der Gebäuderichtlinie vorlegen. ÖGNI-Geschäftsführer Peter Engert ortet bereits bei der Erstellung des Fahrplans bis zum Jahr 2026 eine Unzahl an Hürden, zu deren Überwindung es derzeit noch keine Lösungen gibt. „Das erste Problem ist, dass es in Österreich keinen einheitlichen Index gibt, der die Energieeffizienz von Immobilien festlegt. Es kann nur der Energie­ausweis als Maßstab herangezogen werden“, so Engert, „Zudem fehlt es an Datenmaterial, aus dem ersichtlich wird, wie viele Gebäude sich in welchem Zustand befinden, wie viel Energie sie verbrauchen, welche Energiequellen sie nutzen und wo es dringenden Sanierungsbedarf gibt. Das betrifft Zinshäuser genauso wie Gewerbeimmobilien. Einfamilienhäuser sind hier die große Unbekannte.“

Handlungsbedarf

Vor allem bei Nachkriegsgebäuden, die zwischen den 1950er- und 1980er-Jahren errichtet wurden, gibt es akuten Handlungsbedarf. „Die Frage ist allerdings, ob sich die Immobilienbesitzer eine thermische Sanierung ihrer Häuser überhaupt leisten können“, stellt Engert in den Raum. „Eine Sanierung kostet viel Geld und der Eigentümer eines Mehrparteienhauses hat dadurch keinen zusätzlichen Ertrag. Entstandene Kosten können nicht auf die Miete aufgeschlagen werden und der Eigentümer bleibt auf den Kosten sitzen. Für den Besitzer eines vermieteten Objekts wird sich das also niemals amortisieren.“ Es stelle sich also die Frage der Finanzierung – besser: der Förderung – von Maßnahmen, die zum Erfüllen der EU-Gebäuderichtlinie nötig sind. „Es gäbe hier sehr viele Hebel, welche die öffentliche Hand nutzen könnte“, meint der Experte, „Das wären etwa zeitlich befristete, zinsfreie oder niedrig verzinste Darlehen, vorzeitige Abschreibungen, Garantien seitens der Kontrollbank oder Förderungen, um nötige Investitionen durchführen zu können.“ Ebenso wenig wurde bedacht, welche Sanktionen oder Zwangsmaßnahmen angewendet werden sollen, wenn ein Immobilieneigentümer bei der thermischen Sanierung und der Senkung des Energieverbrauchs säumig ist.

Mit Fragezeichen

„Im schlimmsten Falle könnte der Staat sogar eingreifen und das Objekt übernehmen. Die Umsetzung der EU-Richtlinie ist leider in Österreich derzeit weder an- noch zu Ende gedacht“, so Engert. Ein großes Fragezeichen ist ebenfalls die Verfügbarkeit von genügend Handwerkern und Fachkräften, die Sanierungsmaßnahmen im vorge­gebenen Zeitrahmen auch durchführen können: „Es könnte zeitlich mehr als nur eng werden“, warnt Engert, „Die EU-Gebäuderichtlinie wird für die nächste Bundesregierung in vielen Bereichen eine große Herausforderung darstellen. Die ÖGNI aber ist für die Herausforderungen bestens gerüstet.“

www.ogni.at