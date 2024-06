Siebenjähriger nach Badeunfall im Burgenland wiederbelebt

Der Bub wurde per Hubschrauber ins Spital geflogen.

Ein Mann sah den Bub reglos im Wasser treiben und zog ihn aus dem Becken. Sofortige Reanimationsmaßnahmen waren erfolgreich.

Ein Siebenjähriger ist am Mittwoch nach einem Badeunfall im Freibad Großpetersdorf (Bezirk Oberwart) wiederbelebt worden. Ein Badegast entdeckte den reglos im Wasser treibenden Buben und zog ihn aus dem Becken, sagt ein Polizeisprecher. Er bestätigte einen entsprechenden Bericht der „Kronenzeitung“. Die sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen waren erfolgreich.

Das Kind wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Spital nach Graz geflogen. Der Bub war nach Angaben der Landespolizeidirektion mit seiner Mutter und seinen Geschwistern im Freibad. Der genaue Unfallhergang war noch Gegenstand der Ermittlungen.

Erst am Mittwoch ging ein Badeunfall Burgenland weniger glimpflich aus. Ein 69-Jähriger kam, nachdem er in den Badesee Apetlon schwimmen gegangen war, nicht mehr zurück. Einsatzkräfte fanden in leblos im Wasser. Versuche, ihn wiederzubeleben, blieben ohne Erfolg. (APA/red.)