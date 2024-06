Ärger über Regulierung: Europa ohne Windeln aus Amerika

Die USA wollen die EU-Entwaldungsverordnung stoppen. Washington warnt, dass es sonst in Europa zu Engpässen bei Hygieneprodukten kommen könnte.

Die USA drängen die Europäische Union, die Einführung der Entwaldungsverordnung zu verschieben. Das geplante Verbot von Kakao, Holz und Hygieneprodukten, die potenziell mit Abholzung in Verbindung stehen, treffe amerikanische Produzenten stark, heißt es in einem Schreiben der US-Regierung an die EU-Kommission, aus dem die „Financial Times“ zitiert.

In einem guten halben Jahr müssen EU-Importeure von Schokolade, Möbeln, Windeln und ähnlichen Produkten nachweisen, dass diese ohne die Zerstörung von Wäldern hergestellt wurden. Ein Nachweis, den viele amerikanische Erzeuger offenbar nicht erbringen können. US-Holzhändler erwägen, EU-Exportverträge zu kündigen, weil sie nicht nachweisen können, dass ihre Waren nicht aus abgeholzten Gebieten stammen. Die EU importierte 2022 etwa 3,5 Milliarden Dollar an US-Waldprodukten, laut Zahlen der US International Trade Commission.

Österreich auch kritisch

Die American Forest and Paper Association (AF&PA) hält es für unmöglich zu beweisen, dass Produkte von nach 2020 abholzungsfreien Flächen stammen, wie es die EU fordert. Grund dafür ist, dass Papier und Zellstoff häufig aus dem Holzabfall von Sägewerken und anderen Holzresten hergestellt werden. Diese stammen aus verschiedenen Quellen. Das könnte sich auf bestimmte Hygieneartikel wie Taschentücher, Windeln und Menstruationsprodukte auswirken, da die USA 85 Prozent des Zellstoffs liefern, der weltweit für diese Artikel verwendet wird, heißt es.

Auch innerhalb der EU gibt es Widerstand. Eine Mehrheit der EU-Landwirtschaftsminister unter Führung von Österreich fordert eine Verzögerung und will darüber hinaus kleine Landwirte von den Regeln ausnehmen. (red.)