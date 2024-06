Fans von Britney Spears haben ihren Song „Criminal“ in die Spotify-Charts gehievt. Im Lied soll es um ihren Ex-Freund Justin Timberlake gehen.

In der illustren Galerie Prominenter, von denen es ein „Mug Shot“-Verbrecherfoto gibt, reihte sich diese Woche auch Schauspieler und Musiker Justin Timberlake ein. Dienstagfrüh war er in Sag Harbor auf Long Island, etwa 150 Kilometer östlich New Yorks, wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet und angeklagt worden. Für seine Exfreundin Britney Spears führte die Verhaftung zu einem unverhofften Charterfolg, berichtet ORF.at. Tausende teilten in sozialen Medien den Aufruf, ihren Song „Criminal“ aus dem Jahr 2011 auf Spotify, iTunes und YouTube zu streamen, um ihn so in die Hitparaden zu hieven. Sie hatten Erfolg: In Mexiko rangiert er auf Platz eins der iTunes-Charts, in Brasilien auf Platz zwei.

Eine Racheaktion von Spears‘ Fans, die Timberlakes Verhalten ihr gegenüber ankreiden. In ihren Memoiren hatte sie vergangenes Jahr mit ihrem Ex abgerechnet: Sie schrieb unter anderem, dass sie von ihm schwanger gewesen sei und abgetrieben hatte. Das hätte sie nicht getan, wenn es nur nach ihr gegangen wäre. „Aber Justin war sich so sicher, dass er kein Vater sein wollte“, schrieb sie.

„He is a hustler, He is a loser“

Sie war von Ende der 1990er-Jahre bis 2002 mit dem Sänger der Boyband NSYNC liiert, sie galten als „Golden Couple“ der Teenpop-Szene. Die Beziehung habe er per SMS beendet, hieß es in ihren Memoiren. Timberlake äußerte sich nicht dazu. Später entschuldigte sich Spears, sie habe niemanden beleidigen wollen, und lobte eine Single Timberlakes.

Auch „Criminal“ soll von Timberlake handeln. „He is a hustler, he‘s no good at all, He is a loser“, heißt es darin. Im Video dazu wird sie von einem Mann, der dem Schauspieler ähnlich sieht, verbal und körperlich angegriffen und dann von einem Mann in Lederjacke gerettet. Spears selbst hat sich nach Timberlakes Verhaftung mit einem kryptischen Posting zu Wort gemeldet, auf Instagram schrieb sie: „It‘s the little things you know“. Was sie wisse, ließ sie offen. (her)