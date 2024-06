Hisbollah-Chef Nasrallah droht mit Aktionen gegen EU-Mitglied Zypern

Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah bei seiner TV-Rede am Mittwoch von einem geheimen Ort im Libanon aus. Er richtete darin auch Warnungen an Zypern.

Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah bei seiner TV-Rede am Mittwoch von einem geheimen Ort im Libanon aus. Er richtete darin auch Warnungen an Zypern. APA/AFP

Der Chef der libanesischen Schiitenmiliz warnt, Zypern werde „Teil des Krieges“, wenn es Israel bei Militäraktionen im Libanon helfe. Die zypriotische Regierung dementierte jede Beteiligung, eine gewisse militärische Kooperation besteht allerdings seit Jahren.

Nikosia/Beirut/Tel Aviv. Der Krieg zwischen Israel und dessen islamistischen Gegnern könnte sich auf EU-Gebiet ausweiten: Zypern hat am Donnerstag eine Drohung von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah zurückgewiesen, in der dieser bei einem Auftritt im TV den Inselstaat im östlichen Mittelmeer, seit 2004 EU-Mitglied, vor Zusammenarbeit mit dem israelischen Militär warnt. Sollte das Land seine Flughäfen und Militärstützpunkte Israel zur Verfügung stellen, werde es „Teil des Krieges werden“, sagte der mächtige Chef der schiitischen Miliz und Quasi-Staatsmacht im Libanon.

„Die Anspielungen“ Nasrallahs entsprächen nicht der Realität, entgegnete der Regierungssprecher der Republik Zypern, Konstantinos Letybiotis am Donnerstag. Sie seien „unangenehm“ und man werde „alle Schritte auf diplomatischer Ebene unternehmen“, sagte er im zypriotischen Rundfunk (RIK). Zyperns Präsident, Nikos Christodoulides, dementierte jedenfalls eine Teilnahme am aktuellen Krieg. „Zypern ist nicht Teil des Problems, sondern der Lösung.“ Er verwies auf den humanitären Hilfskorridor für Schiffe zur Versorgung des Gazastreifens, bei dem Zypern eine wichtige Rolle spielt.

Manöver auf Zypern

Auf was Nasrallah exakt anspielte, ist nicht so eindeutig. Israelische und zypriotische Medien hatten in den vergangenen Jahren wiederholt berichtet, dass etwa Spezialeinheiten der israelischen Armee nach Zypern gereist seien, um gemeinsam mit zypriotischen Einheiten Terrorbekämpfung zu üben.

Bekannt ist, dass Zypern der israelischen Luftwaffe bisweilen seinen Luftraum für Übungen öffnet, aber nicht für Kampfeinsätze. Es gab auch schon gemeinsame Manöver, beginnend spätestens 2014, als israelische Kampfflugzeuge gegen zyprische Flugabwehr antraten (Zypern besitzt unter anderem russische Fla-Raketensysteme). Diese Luftmanöver wurden seither fast zur Regel. 2017 nahmen israelische Kommandoeinheiten tatsächlich an Gefechtsübungen im dichtbewaldeten Troodos-Gebirge teil. Das Video unten stammt von „Exercise Agapinor 2023“ (Mai 2023):

Eine militärische Kooperation gibt es also, doch ist unklar, ob diese auch im Rahmen konkreter Militäraktionen stattfindet.

Souveräne britische Basen

Die souveränen britischen Militärbasen Akrotiri and Dhekelia auf Zypern dienten zwar in der Vergangenheit immer wieder für Operationen, etwa Luftangriffe, in Syrien, im Irak und neuerdings gegen die Houthi-Miliz im Jemen. Letztere bedroht wegen des Gaza-Kriegs als Verbündeter der Hamas die Schifffahrt im Roten Meer und hat zwei Handelsschiffe seit November versenkt, eines entführt und gesamt mehr als 60 angegriffen. Auf britische Aktionen hat Zypern aber keinen Einfluss.

Eurofighter Typhoon der Royal Air Force startet von Akrotiri zu einem Angriff gegen die Houthi im Jemen. Reuters / Uk Ministry Of Defence

Scheich Nasrallah hatte angesichts der wachsenden Spannungen und Gefechte mit Israel am Mittwoch erneut die Kampfbereitschaft seiner Miliz betont. „Wenn sie dem Libanon einen Krieg aufzwingen, wird der Widerstand ohne Einschränkungen, Regeln und Grenzen zurückschlagen“, sagte er in seiner öffentlichen Ansprache. „Israel muss an Land, im Wasser und in der Luft mit uns rechnen.“

Israel vor Offensive im Libanon?

Israels Militär hatte am Dienstag Pläne für eine Offensive im Libanon abgesegnet und damit Sorgen vor einer Eskalation des Gazakrieges geschürt. Ranghohe Kommandanten hätten bei einer Lagebeurteilung „operative Pläne für eine Offensive im Libanon“ genehmigt. Seit Monaten gibt es Geplänkel im libanesisch-israelischen Grenzraum, Angriffe mit Drohnen und Kampfjets, die nördlichsten Siedlungen Israels wurden sogar weitgehend geräumt. (APA/DPA/wg)