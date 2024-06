Volkstheater-Stück über René Benko ist nach Berlin eingeladen

„Aufstieg und Fall des Herrn René Benko“, eine Produktion des Volkstheaters und der Rechercheplattform „Dossier“, gastiert am Berliner Ensemble. Die Vorstellungen sind bereits ausverkauft.

Lehrreich und amüsant fand die „Presse“ das Stück „Aufstieg und Fall des Herrn René Benko“ über die Milliardenpleite des Signa-Gründers, das vom Volkstheater gemeinsam mit der heimischen Rechercheplattform „Dossier“ auf die Beine gestellt worden war. Anfang Juli ist es auch in Deutschland zu sehen: Das investigative Stück unter der Regie von Calle Fuhr, das Mitte März seine viel beachtete Premiere in Wien feierte, gastiert am 1. und 2. Juli am Berliner Ensemble. Beide Termine sind bereits ausverkauft.

Am Wiener Volkstheater selbst wird die Produktion, die aufgrund des großen Publikumsinteresses von der Dunkelkammer auf die große Bühne verlegt worden war, auch in der kommenden Saison laufen. Die Wiederaufnahme ist für 11. Oktober geplant, weitere Termine seien in Planung, hieß es am Donnerstag. (APA)