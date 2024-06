FPÖ ortet „ein Kind des tiefen Staates der ÖVP“

FPÖ-Generalsekretär Hafenecker sieht durch die U-Ausschüsse belegt, dass eine bewusste Unterstützung ÖVP-naher Milliardäre in Österreich stattgefunden hat.

FPÖ und Neos haben am Donnerstag ihre Fraktionsberichte zu den beiden Untersuchungsausschüssen vorgelegt. Verwertbares sehen die Freiheitlichen vor allem in dem von ihnen gemeinsam mit der SPÖ eingesetzten Ausschuss zur Cofag. Die Covid-Finanzierungsagentur sei „ein Kind des tiefen Staates der ÖVP“, sagte Fraktionsführer Christian Hafenecker in einer Pressekonferenz. Yannick Shetty von den Neos sprach von einer „intransparenten Blackbox“.

Hafenecker sieht es nach dem Cofag-Untersuchungsausschuss als erwiesen an, dass die ÖVP mit der während der Coronapandemie gegründeten Cofag bewusst Milliardäre und deren Firmengeflechte - etwa Signa-Gründer Rene Benko - unterstützt hat. Zudem sei Firmen, die ohnehin genug Gewinn gemacht hätten, durch finanzielle Hilfen das „Schlagobers auf das Ergebnis hinauf gegeben“ worden. Ohnehin defizitäre Unternehmen sei wiederum das Überleben gesichert worden.

Auch die Gründung der Cofag selbst ist für den Freiheitlichen auch nach den Befragungen im U-Ausschuss mehr als fragwürdig. Durch die Gründung einer GmbH habe man die Finanzierungsagentur der parlamentarischen Kontrolle entzogen. Die Geschäftsführung sei durch die Regierungsparteien ÖVP und Grüne politisch besetzt worden. Das „Konstrukt“ geschaffen habe ein Beraterkreis rund um den damaligen ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel.

Für Hafenecker steht fest: „Handwerklich, wirtschaftlich hat die Cofag vollkommen versagt.“ Einblicke habe der U-Ausschuss aber auch in den „tiefen Staat“ innerhalb des türkis geführten Finanzministeriums geliefert. Sei man als seriöser Finanzbeamter „Freunden“ wie Benko oder dem Unternehmer Siegfried Wolf zu nahe gekommen, wurde man durch das „Büro für Interne Angelegenheiten“ unter Druck gesetzt worden. Die FPÖ will nun einen eigenen Corona-Untersuchungsausschuss.

„Es gibt ein System, das ist aber kohlrabenschwarz“

Auch zu dem von der ÖVP eingesetzten Untersuchungsausschuss zum „rot-blauen Machtmissbrauch“ legte die FPÖ ihren Bericht vor. Darin sehen die Freiheitlichen den Spieß umgedreht, bewiesen die Ergebnisse doch vielmehr einen Machtmissbrauch durch die ÖVP. Bewiesen sei dieser allein schon durch die Einsetzung des Untersuchungsausschusses durch die amtierende Regierungspartei, die damit die Opposition untersuchen wollte.

Hafenecker sieht seine Partei - insbesondere Obmann Herbert Kickl, auf den sich die ÖVP im U-Ausschuss vorrangig einschoss - entlastet. So habe es Freibriefe für den einstigen Innenminister einer türkis-blauen Regierung sowohl von dessen Nachfolger Wolfgang Peschorn, als auch durch die interne Revision gegeben. Beim Vorwurf Russland-Spionage führe der Faden einzig und allein zur ÖVP. „Es gibt ein System, das ist aber kohlrabenschwarz“, so Hafenecker. (APA)