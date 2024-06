Kaltfront beendet vorerst Hitze in Österreich

Das Wetter am Wochenende wird wechselhaft in Österreich.

Das Wochenende wird nach der Kaltfront am Freitag unbeständig. Großteils scheint zwar die Sonne, aber auch Regenschauer und Gewitter können auftreten. Die Temperaturen bleiben knapp unter 30 Grad.

Nach einer kräftigen Kaltfront mit Gewittern am Freitag bleibt das Wochenende einer Prognose von Geosphere Austria zufolge unbeständig. Zwar überwiegt am Samstag und am Sonntag der Sonnenschein, doch ist auch mit Schauern und Gewittern zu rechnen. Die Höchsttemperaturen bleiben mit 29 Grad unter der 30-Grad-Grenze.

Bereits am Freitag erreicht eine Kaltfront den Westen Österreichs mit Gewittern und Regenschauern. Im Vorfeld wird es im Osten in der energiereichen Luft noch einmal sehr heiß. Besonders an der Alpennordseite kommt es ab Vormittag zu starken Böen und/oder Gewittern. Diese können auch von Hagel begleitet werden. Zuletzt erreichen Gewitter oder Böen auch den Osten Österreichs, spätestens ab den Abendstunden wird es verbreitet gewittrig. Der Wind kommt aus Südost bis Süd und weht besonders an der Alpennordseite stärker. Der Wind aus West frischt spürbar auf, in Gewittern ist mit Schadböen zu rechnen. Die Frühtemperaturen liegen bei 15 bis 20 Grad, die Tageshöchsttemperaturen von West nach Ost bei 24 bis 34 Grad.

Sonne, Wolken und Gewitter

Aus der Nacht heraus ist es am Samstag zunächst vor allem in der nördlichen Landeshälfte oft stark bewölkt. Außerdem kann es gebietsweise noch teils kräftig regnen und örtlich auch gewittern. Tagsüber nehmen die sonnigen Anteile am Wettergeschehen zu. Allerdings muss dann wiederum besonders in der Nähe der Alpenhauptkamms und im Süden mit immer mehr Wolken und Schauern gerechnet werden, auch einzelne Gewitter können entstehen. Der anfangs im Norden und Osten noch lebhafte bis starke West- bis Nordwestwind lässt hingegen am Nachmittag voraussichtlich deutlich nach. Die Frühtemperaturen umspannen 13 bis 21 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 22 bis 29 Grad.

Neben etwas Sonnenschein gibt es am Sonntag bis zum Abend immer wieder ein paar dichtere Wolken. Die meisten ziehen von Vorarlberg bis Salzburg, bis in die westliche Steiermark sowie in Osttirol und Kärnten durch. Hier ist außerdem immer wieder mit Regenschauern zu rechnen. Überall sonst sollte es jedoch weitgehend trocken bleiben. Die vorherrschende Windrichtung ist Nordwest bis Nordost. Aus dieser weht der Wind vor allem am Alpenostrand mäßig bis lebhaft. Die Frühtemperaturen erreichen 13 bis 20 Grad, die Tageshöchsttemperaturen von West nach Ost 20 bis 29 Grad.

Sonne und Regen zu Wochenbeginn

Der Wochenstart am Montag bringt häufig sonniges Wetter. Allerdings machen sich vor allem am Vormittag auch ein paar dichtere Wolken bemerkbar und im Südwesten ist auch mit dem einen oder anderen Regenschauer zu rechnen, die sich hier zum Teil bis weit in den Nachmittag hinein fortsetzen. In der Ostregion bläst mäßiger bis lebhafter Wind aus nördlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen betragen elf bis 18 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 23 bis 28 Grad.

Am Dienstag schieben sich südlich des Alpenhauptkammes immer wieder dichtere Wolken durch. Zeitweise ist mit Regenschauern zu rechnen. Vereinzelt mischen sich auch Gewitter darunter. Weiter im Norden und Osten zeigt sich die Sonne öfter. Einzelne gewittrige Regenschauer beschränken sich auf den nördlichen Alpenrand. Es weht schwacher bis mäßiger, an der Alpennordseite sowie im Donauraum auch lebhafter Wind aus Ost bis Süd. Frühtemperaturen: zwölf bis 18 Grad, Tageshöchsttemperaturen: 24 bis 30 Grad. (APA)