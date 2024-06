Mit Sack und Pack ins Schloss Kainberg gezogen

Wie lebt eine Krimiautorin? Claudia Rossbacher wohnt mit ihrem Ehemann in der Nähe von Graz – und hat es sich in einem historischen Ambiente gemütlich gemacht.

Es war purer Zufall, dass die Autorin Claudia Rossbacher in einem richtigen Schloss gelandet ist. Im Jahr 2021 hatte sie im Internet nach einem Mietobjekt in Graz-Umgebung gesucht. Ruhig am Land gelegen, aber nahe genug zur Stadt, waren ihre Suchkriterien.

Die Wahlsteirerin musste sich für ihre Traumwohnung beim Eigentümer bewerben, um danach von dessen Architektin vorausgewählt zu werden. „Es war ein richtiges Casting und sehr spannend“, erzählt Rossbacher. Noch am selben Tag erhielt sie die Zusage für 115 Quadratmeter Wohnfläche samt Terrasse auf der ehemaligen Bastei von Schloss Kainberg. Im Renaissance-Schloss selbst wohnt der Eigentümer mit seiner Frau, drei weitere Wohnungen sind vermietet.