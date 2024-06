Schon mehr als 1000 Tote: Hadsch wird zum Massensterben

Temperaturen von teils mehr als 50 Grad hatten bei der heurigen muslimischen Pilgerfahrt nach Mekka Folgen, deren Ausmaß erst richtig sichtbar wird. In kommenden Jahrzehnten könnte das wegen der Erderwärmung noch schlimmer werden.

Mekka. Wegen der selbst für arabische Verhältnisse extremen Hitze während der muslimischen Pilgerfahrt Hadsch in Sauidarabien sind offenbar bereits mehr als 1000 Menschen im Raum der Heiligen Stätten in Mekka gestorben. Nicht offiziell registrierte Pilger machten in einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP vom Donnerstag mehr als die Hälfte der Toten aus. Nach Angaben eines arabischen Diplomaten kamen allein 658 der Toten aus Ägypten, von denen 630 nicht offiziell registriert gewesen waren.

AFP bezieht sich in ihrer Zählung auf Angaben mehrerer Länder. Auch Jordanien, der Iran, der Irak, Tunesien, Indonesien und der Senegal hatten in den vergangenen Tagen Todesopfer bei der Wallfahrt gemeldet. Offiziellen saudischen Angaben zufolge wurden laut der Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch bisher aber nur 90 Todesopfer gezählt.

Veränderlicher Zeitraum wegen Mondkalender

Die Pilgerfahrt nach Mekka ist eine der fünf Säulen des Islam, sie soll von jedem gesunden Moslem, der es sich leisten kann, mindestens einmal im Leben unternommen werden. Viele nehmen aus finanziellen Gründen ohne die offizielle Pilger-Lizenz teil und wurden daher nicht von den Behörden registriert.

Ein Hitzeopfer wird von Sanitätern weggebracht. APA / AFP / Fadel Senna Ein Eindruck von den Massen, viele Menschen trugen Schirme. APA / AFP Immer wieder fielen Pilger in der Hitze um. APA / AFP Kühlung half stets nur kurz. Reuters Manchmal müssen auch Kinder mit. Reuters

Der Zeitraum der Pilgerreise ist durch den islamischen Kalender festgelegt und fiel in den vergangenen Jahren oft in sommerliche Hitzeperioden. Aufgrund des Mondkalenders wandert der Zeitraum jedes Jahr etwas zurück, anno 2025 ist er Anfang Juni, 2026 Ende Mai und so weiter, sodass der Hadsch auch in kühleren Jahreszeiten stattfindet, aber irgendwann eben wieder in den Sommer fällt.

Zuletzt wurden Temperaturen von bis zu 51,8 Grad registriert. Laut Wettervorhersage sind es in den kommenden Tagen in der Gegend bis zu 46 Grad, es kühlt nächtens nicht unter 30 Grad ab. Viele der Rituale werden unter freiem Himmel und zu Fuß vollzogen, was vor allem für ältere Menschen eine Herausforderung ist. Aber auch in der Großen Moschee von Mekka hatte es mehr als 50 Grad und wegen der vielen Menschen hohe Luftfeuchtigkeit. Im Freien ist sie wenigstens sehr niedrig (ca. 15 bis 30 Prozent).

Es wird wohl heißer werden

Der Höhepunkt des Hadsch begann heuer am 14. Juni und endete offiziell in der Nacht auf heute Donnerstag. Es dürften fast zwei Millionen Menschen teilgenommen haben, aber wegen der nicht-registrierten Pilger ist das unklar. Zeugen zufolge lagen längs der Straße von Mekka ins nahe Mina viele Menschen in weißer Pilgerkluft am Straßenrand, manche tot, manche ohnmächtig oder lebend und auf Hilfe wartend.

Schon in früheren Jahrhunderten bis hinab ins Mittelalter wurde bisweilen von vielen Hitzetoten bei der Wallfahrt nach Mekka berichtet. Aufgrund der Klimaerwärmung dürfte es freilich in den kommenden Jahrzehnten womöglich noch schlimmer für die Pilger sein als heute. (APA/AFP/Reuters/red.)