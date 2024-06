Ich habe ihre Hand berührt!

In dieser Folge von „Kronprinz und Co“ lernt unser Obstverkäufer eine wahre Berühmtheit kennen. Wahrer als der Maler, der auch bei 40 Grad Celsius Seidenschal trägt, wahrer als Kim Kardashian.

Früher musste man sich ins Zeug legen, um berühmt zu werden. Zum Beispiel ein Flugzeug erfinden oder einen Erzherzog erschießen. Heute findet jeder problemlos sein Berühmtheitsparadies. In Peru gibt es eine Katze, die den ganzen Tag vor laufender Kamera schläft. Resultat: zwei Millionen Follower. Ein Taxifahrer aus Ohio namens Jeff furzte eine Minute lang ohne Pause: elf Millionen. Verglichen damit ist Kim Kardashian ein richtiges Arbeitstier, weil sie ständig an einem anderen Strand posieren muss. Ganz zu schweigen von der lettischen Influencerin, die in Ausübung ihrer digitalen Pflicht ihr Leben verlor. Sie fiel bei einem Selfie aus dem Zug und wurde mit 25 Millionen Likes belohnt.