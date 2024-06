Gratis Lieferung bei Prime-Abo: Lieferando kooperiert mit Amazon

Nach der Verknüpfung mit einem Amazon-Prime-Zugang fallen bei Bestellungen ab 15 Euro künftig keine Liefergebühren an.

Der Essenszusteller Lieferando, der sich wie sein Konkurrent Foodora derzeit in einem KV-Streit mit seinen Radlern befindet, hat am Donnerstag eine neue Kooperation verkündet - und zwar mit Amazon. Verknüpfen Lieferando-Nutzer ihren Account mit einem kostenpflichtigen Amazon-Prime-Zugang, können sie ab einem Bestellwert von 15 Euro ohne Liefergebühr Essen ordern. Lieferando-Partnerlokale würden so einen größeren Kundinnenkreis erreichen, hieß es in einer Mitteilung. (APA)