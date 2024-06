Gut aufgehoben: Stauraum gewinnt an Bedeutung

Der Markt der Self-Storage-Immobilien wächst – zwar etwas schaumgebremst, aber kontinuierlich. Das hat nicht nur praktische, sondern auch emotionale Gründe.

Sie haben das, was immer mehr Menschen in ihren privaten Wohnräumen fehlt: Platz. Deshalb wächst das Angebot an sogenannten Self Storage-Immobilien seit Beginn der 2000er-Jahre. Und sie dürften eine krisenfeste Zukunft vor sich haben, denn an den räumlichen Bedingungen wird sich zumindest zum Positiven hin in Zeiten immer voller werdender Städte wenig ändern. Österreichs Liebe zum externen Lagerort war im internationalen Vergleich eine späte, berichtet Herbert Hild, geschäftsführender Gesellschafter und Gründer der Myplace Unternehmensgruppe: „Im Vergleich zu den USA und Großbritannien, wo Self Storage seit vielen Jahrzehnten zum Lifestyle gehört, haben wir das erste Storage-Center in Österreich vor 25 Jahren gebaut.“

Bis heute mieten die Briten 5,5-mal so viele Quadratmeter an Lagerfläche pro Kopf wie die Einwohner Deutschlands, Österreichs und der Schweiz, jene der Benelux-Länder dreimal so viel. Warum das so ist, ist unklar. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass Österreicher, aber auch Deutsche, seltener im Leben übersiedelt sind als die Bewohner anderer Länder. Steigende Wohnpreise und damit einhergehend der Trend zu immer kleineren Einheiten haben aber auch die Menschen hierzulande mehr und mehr dazu motiviert, sich von ihrem Hab und Gut zumindest temporär räumlich zu trennen.

Emotionale Gründe

Eingelagert wird in den meist zwischen 0,3 und rund 50 Quadratmeter großen Einheiten alles: von der Weihnachtsdeko und Skiausrüstung bis zur geerbten Couchgarnitur, für die erst nach dem Umzug ins neue Haus genug Platz sein wird. Wobei vieles aus eher emotionalen als rationalen Gründen aufbewahrt wird. Denn häufig übersteigen die Lagergebühren bei Weitem den Wert oder Wiederbeschaffungswert: Die kleinsten Einheiten gibt es ab einem Euro pro Tag, für eineinhalb bis zwei Quadratmeter werden zwischen 700 und 1300 Euro im Jahr fällig, je nach Lage und Dienstleistungen.

Welche emotionalen Faktoren beim Geschäft mit dem Einlagern eine Rolle spielen, hat Myplace anfänglich untersuchen lassen, und ist zu folgenden Ergebnissen gekommen. „Dabei gibt es große Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Das klassische Beispiel für den Mann ist ein Sony-Trinitron-Fernseher, den er einst um 15.000 Schilling vom Urlaubs- und Weihnachtsgeld gekauft hat und der noch tadellos funktioniert – nur leider einen Kubikmeter groß und 80 Kilo schwer ist und von der Ehefrau gegen einen Flatscreen ausgetauscht wurde“, meint Hild. Bei diesem lebt die Hoffnung, dass der Sohn das Gerät bald in der Studentenbude nutzt – die erfüllt sich selten und sorgt für einen langjährigen Lagerkunden. Das weiblich-emotionale Beispiel sei das Gitterbett, das für die Kinder zu klein geworden ist. „Aber trotzdem hochemotional ist, denn vielleicht möchte es ja die Tochter eines Tages haben“, erläutert Hild die Studienergebnisse. Deshalb wird es dann um Hunderte oder Tausende Euro über die Jahre eingelagert, obwohl man es um 300 Euro neu kaufen könnte.

Passende Grundstücke

Entsprechend wundert es wenig, dass die Speicherorte nicht nur für Platzsuchende, sondern auch für Investoren interessant sind – und das dürfte auch trotz einer momentanen „Schaumgebremstheit“ langfristig so bleiben, ist Franz Pöltl, geschäftsführender Gesellschafter von EHL Investment, überzeugt. „Denn der Bedarf ist nach wie vor gegeben, nachdem im Wohnungsbereich sehr gespart wird und die Menschen ja trotzdem Dinge haben.“

Zu den wichtigsten Punkten zähle dabei das Finden der richtigen Grundstücke, vor allem in innerstädtischen Lagen. In diesen Bereich habe die Branche eine Zeitlang mit den zu hohen Grundstückspreisen zu kämpfen gehabt. Eine Situation, die sich allerdings durch die Zinserhöhungen der vergangenen Jahre wieder entspannt habe. „Die große Frage wird sein, was die Baukosten machen“, so Pöltl. Grundsätzlich sei er aber überzeugt, dass die entsprechenden Projektentwickler bereits wieder dabei seien, passende Grundstücke zu identifizieren.

Wichtig sei bei der Standortwahl, dass dieser sowohl öffentlich als auch an den Individualverkehr gut angebunden ist. Grundsätzlich sei für diese Objekte Nachfrage von Investorenseite da, besonders in innerstädtischen Lagen. Um konkurrenzfähig zu sein, müssen Anbieter aus Pöltls Sicht eine variable Fristigkeit, aber auch skalierbare Flächen anbieten. „Zwischen zwei und 100 Quadratmeter sollten es sein, wobei 100 Quadratmeter eher für Firmen, die siedeln und eine Zwischenlösung suchen, interessant sein werden.“

Vermeidbare Fehler

Je nachdem, was dort zwischengeparkt wird, können die Lagerräume klimatisiert und mit kontrollierter Luftfeuchtigkeit gemietet werden. Beim Zugang gibt es Unterschiede von täglich sechs bis 22 Uhr bis zu 24/7 per App. Und wie bei allen Immobilien spielt die Lage preislich eine Rolle, weshalb man sich gründlich überlegen sollte, wie häufig man das dort eingelagerte Gut wirklich braucht. Zu den größten Fehlern, die Mieter von externem Lagerraum machen, gehört, zu groß anzumieten, wie im Leitfaden zum Lagerraum-Mieten der Stadt Wien steht. Es werde unterschätzt, wie viel sich in der Höhe unterbringen lässt, etwa, indem man Sofas hochkant aufstellt.