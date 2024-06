Warum Pflanzen ohne Nerven leben können

Die unscheinbare Ackerschmalwand ist die Pflanze, an der er am meisten forscht: Jiří Friml, geboren 1973 in Tschechien, studierte in Brünn und Köln, arbeitete u. a. in Tübingen und Gent. Seit 2012 leitet er ein Team am IST Austria in Klosterneuburg. FWF