Marmeladenhersteller Darbo meldet Umsatzplus

Neben einem Umsatzplus von gut zwölf Prozent auf 189,5 Millionen Euro wurde die Exportquote auf fast 60 Prozent erhöht.

Der Tiroler Marmeladenhersteller Darbo mit Sitz in Stans im Unterinntal hat im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 189,5 Mio. Euro erzielt und damit ein Plus um 12,1 Prozent erwirtschaftet. Zudem wurde die Exportquote auf fast 60 Prozent erhöht und die Marktführerschaft bei Konfitüre mit 62 Prozent gehalten. „Wechselnde Klimabedingungen“ und eine damit einhergehende Unberechenbarkeit der Märkte seien indes herausfordernd, sagte Vorstandsvorsitzender Klaus Darbo.

Das Traditionsunternehmen konnte mit den aktuellen Zahlen das Vor-Corona-Niveau im Bereich der Gastronomie wieder erreichen, „pandemiebedingte Verschiebungen haben sich ausgeglichen“, betonte Darbo in einer Aussendung am Donnerstag. Mittlerweile würden Abnehmer in 55 Ländern beliefert. Neben Deutschland sei auch in Italien, dem Mittleren Osten sowie in Asien viel bestellt worden.

Marktführer bei Honig und Marmelade

In Österreich wurde Unternehmensangaben zufolge neben der Marktführerschaft bei Marmelade auch jene im Bereich Honig verteidigt, nachgelassen habe jedoch der Anteil im Sirupmarkt. In Deutschland hält Darbo im Konfitüren- und Marmeladenmarkt einen Marktanteil von 6,6 Prozent. Das Unternehmen brachte indes ein neues Produkt auf den Markt, den sogenannten „Haselkuss“. Die Nougatcreme in einer Dosierflasche sei mittlerweile im „gut sortierten Lebensmitteleinzelhandel“ erhältlich, bisher war das Produkt nur in Gastronomie- und Hotelleriebetrieben zu finden.

Die Verantwortlichen sahen unterdessen der „kommenden Obsternte kritisch entgegen“. Schließlich hänge man „Jahr für Jahr von der Verfügbarkeit hochwertiger Rohstoffe in ausreichenden Mengen ab“, wie es hieß. In den vergangenen Jahren seien die Märkte Schwankungen unterlegen, erklärte Vorstandsvorsitzender Darbo. (APA)