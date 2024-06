Zlatko Junuzović: Mir hat speziell zu Beginn des Spiels das gemeinsame Agieren in einem Schwarm gefehlt. Die Abstände zwischen unseren Spielern waren zu groß, so konnten wir nicht genügend Druck auf die individuell starken Franzosen ausüben. Frankreich konnte uns in seiner Spieleröffnung zu einfach ausspielen. Was gut war: Wir haben die Partie bis zum Schluss offen- und die Stimmung hochgehalten, mannschaftsintern wie auf den Rängen. Die Jungs haben sich in jeden Zweikampf geworfen, haben viel probiert. Das Team hat sich gewehrt, auch wenn es nicht zu 100 Prozent sein Spiel aufziehen konnte.