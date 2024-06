„Es wird zunehmend schwieriger, durchgehend geöffnet zu haben“

Helena Ramsbacher: In Kroatien ist es für mich leichter, weil ich das Hotel dort von Anfang an aufgebaut habe und es ein Halbjahresbetrieb ist. Zu Beginn meinten viele: Mein Gott, das wird dir nie gelingen! Als ich zum ersten Mal dorthin kam, hab ich mich sofort verliebt. Die Einheimischen saßen abends an der Riva, alles war unverdorben, die Menschen hatten zu wenig Geld, um scheußliche Häuser zu bauen (lacht). Für mich war es so, wie ich mir Saint-Tropez vor 70 Jahren vorgestellt habe. Wir haben dann in diesem unbekannten Dorf, Sutivan auf der Insel Brač, ein Fünf-Sterne-Hotel aufgebaut, das schrittweise gewachsen ist. Es ist dort wie ein Dorf im Dorf, mit engem Kontakt der Einheimischen mit den Gästen. Das große Glück ist, ich kann es international führen, weil es sowohl auf der Insel als auch im nahen Split einen Flughafen gibt. Am Wörthersee ist die internationale Anbindung nicht so gut, da der Flughafen Klagenfurt kaum bespielt wird. Das tut Kärnten im Gegensatz zu Salzburg und Innsbruck sehr weh.