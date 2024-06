Nach Pilotprojekt: Eine „School Nurse“ für jede Schule?

An sechs Wiener Schulen sind in einem Pilotprojekt diplomierte Krankenpfleger als sogenannte „School Nurses“ tätig. Experten und Direktoren fordern nun den flächendeckenden Einsatz.

Wien. Sie sind zur Stelle, wenn sich ein Kind beim Turnen verletzt. Begleiten es gegebenenfalls ins Spital, bis die Eltern da sein können. Sie helfen aber etwa auch Kindern mit chronischen Erkrankungen dabei, besser im Schulalltag zurechtzukommen. Oder unterstützen bei Sorgen und psychischen Problemen.

Die Rede ist von School Health Nurses, meist School Nurses genannt. Im angloamerikanischen Raum seit 100 Jahren implementiert, sind diese (diplomierten) Pflegerinnen und Pfleger an Schulen bei uns eher exotisch: Österreichweit gibt es erst vier School Nurses, die seit Mai 2022 an sechs Wiener Pflichtschulen im Einsatz sind und insgesamt rund 2000 Kinder begleiten.

Aus EU-Mitteln finanziert

Die Erfahrungen dieses – mit rund 433.000 Euro aus EU-Mitteln finanzierten – Pilotprojekts seien „ausschließlich positiv“, wie Michaela Bilir bilanziert, die das Projekt im Berufsverband Kinderkrankenpflege leitet. Für Hans-Peter Hutter vom Zentrum für Public Health an der Med-Uni Wien, der das Projekt wissenschaftlich begleitet, haben die School Nurses allen Beteiligten – Kindern, Eltern, Lehrern, Direktoren – „unfassbar signifikant positive Entwicklungen gebracht“.

Weshalb Bilir, Hutter und auch sämtliche Direktorinnen und Direktoren der Pilotschulen eine gemeinsame Resolution verfasst haben, in der sie den Einsatz von School Nurses in allen Pflichtschulen Österreichs fordern. Die Finanzierung sollen dabei Bund, Länder und Österreichische Gesundheitskassa (ÖGK) übernehmen, so die Idee. School Nurses sollen auch im Schulunterrichtsgesetz verankert werden, wie es auch die Schulärzte seit Langem sind, die im Übrigen keinesfalls von den Nurses ersetzt werden sollen. „Gott sei Dank gibt es den Schularzt“, sagt Bilir, aber heute reiche ein Schularzt, der nur wenige Stunden pro Woche anwesend ist, angesichts wachsender Herausforderungen (Übergewicht, psychische Probleme etc.) nicht mehr aus.

Für Lehrer „wahnsinnig entlastend“

Denn School Nurses sind im Idealfall an jedem Schultag da, anders auch als Schulpsychologen, „die man anfordern kann, wenn man eine Diagnose braucht, aber sie sind auch nicht dauernd vor Ort“, wie Irene Jagesberger sagt, Direktorin am Cam­pus Monte Laa in Favoriten mit 650 Kindern.

Die School Nurse sei auch für die Lehrer „wahnsinnig entlastend“: Etwa weil sie Kinder mit Diabetes unterstützt, aber auch jene mit Behinderungen. Man könne keine Inklusionsklassen fordern „und dann Lehrer damit alleinlassen“. Die School Nurse sei auch „wahnsinnig viel“ in der Elternberatung tätig: „Wir haben viele Eltern, die wenig Erfahrung mit unserem Ge­sund­heits­sys­tem haben“ und von ihr an die richtigen Stellen verwiesen werden.

Es gebe aber auch „ökonomische Benefits“, so Hutter: Wenn die School Nurse entscheide, dass ein Kind, das sich beim Sportfest verletzt hat, nicht ins Spital muss, entlaste dies das Gesundheitssystem. Wenn sie ein übergewichtiges Kind zu mehr Bewegung animieren könne, reduziere das gesundheitliche Risken und beuge späteren Erkrankungen vor. Allein im ersten Halbjahr ihres Einsatzes hätten die vier Wiener School Nurses 2260 Einsätze dokumentiert, darunter 642-mal in Notfällen und 1286-mal im Bereich der Gesundheitsförderung.

Bericht geht an die Stadt

Hutter wird seinen Bericht demnächst der Stadt Wien vorlegen. Aufgrund dieser Evaluierung werde entschieden, „ob und in welcher Form dieses Projekt weitergeführt werde“, wie es aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) heißt.

Ausreichend School Nurses zu finden wäre trotz des Personalmangels im Pflegebereich kein Problem, sagt Bilir. Viele hoch qualifizierte Pfleger „flüchten“ aus dem stationären Bereich, ein Einsatz als School Nurse sei ein „absolut attraktives Handlungsfeld“. Großes Interesse ortet sie auch bei jenen, die gerade die Ausbildung zum Pfleger machen.