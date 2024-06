Interventionismus, der zum Abstieg führt

Mehr als zwei Mrd. Euro will die Regierung in die kriselnde Bauwirtschaft pumpen. Ist das gerechtfertigt?

Österreichs Wettbewerbsfähigkeit verschlechtert sich weiter – weil sich andere Länder mehr anstrengen und an uns vorbeiziehen. Der um sich greifende Interventionismus ist schädlich. Das im Februar beschlossene Baupaket zeigt, warum.



Dass es in Wettbewerbsrankings für Österreich seit Jahren konsequent bergab geht, ist ja leider nichts Neues. Auch im aktuellen „World Competitiveness Report” des renommierten IMD-Instituts in Lausanne verlor Österreich einmal mehr: 2020 konnten wir noch recht ansehnlich den 16. Rang belegen, seither haben wir zehn Plätze verloren und rangieren nun auf Nummer 26. Was die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit betrifft, rutschte Österreich binnen nur eines Jahres von Platz 22 auf 33 ab. Schuld ist die hohe Inflation. Keine Überraschungen gab es auf den ersten Plätzen, wo sich Singapur, die Schweiz und Dänemark tummeln.

Nun taugt Singapur mit seiner autoritären Politik nicht als Vorbild für eine Demokratie westlicher Prägung. Aber Dänemark auf Platz drei beweist einmal mehr, dass ein üppiger Sozialstaat und eine wettbewerbsfähige Wirtschaft einander nicht ausschließen, solang man von den Beziehern von Leistungen, die von der Allgemeinheit finanziert werden, auch etwas einfordert.

Das Ergebnis kann natürlich auch damit zu tun haben, dass Österreicher den Optimismus nicht gerade mit der Muttermilch aufsaugen – das Ranking basiert vorwiegend auf Befragungen von Wirtschaftstreibenden. Bemerkenswert ist aber vor allem eine Begründung: Österreich wurde als Standort nicht schlechter, andere Länder hätten sich aber noch besser entwickelt, sagte IMD-Studienautor José Caballero meinem Kollegen David Freudenthaler. Diese Begründung war in den vergangenen Jahren öfters in internationalen Vergleichsrankings zu lesen: Österreich ist gut, aber andere strengen sich mehr an und ziehen daher an uns vorbei. Wir leben also quasi von unserer Substanz.

Meiner Einschätzung nach liegen das trübe wirtschaftliche Klima und die mangelnde Zuversicht auch am Interventionismus, der in Österreich um sich greift – also den zunehmenden politischen Eingriffen in die Wirtschaft. Im schlimmsten Fall führen solche Eingriffe in die Interventionsspirale: Eine Regierung versucht, ein Problem zu bekämpfen, und schafft damit neue, die man erneut mit politischen Eingriffen zu bekämpfen versucht. Voilà, die Spirale dreht sich.

Unlängst zu beobachten war das am Baupaket, das Ende Februar beschlossen wurde, im Wert von läppischen zwei Milliarden Euro. Nachdem die Branche durch Nullzinsen jahrelang auf Hochtouren gelaufen war, kam sie durch die Wende der Geldpolitik ins Stottern. An sich eine natürliche Entwicklung, doch prompt wurde die Krise ausgerufen und das milliardenschwere Paket geschnürt. Das Problem mit dem Interventionismus ist, dass die vermeintliche Medizin oft genau dann zu wirken beginnt, wenn es eigentlich schon wieder aufwärts geht. Dann kommt es zur Überdosis, neue Probleme entstehen, neue Interventionen folgen etc. Ein unangenehmer Nebeneffekt ist, dass das Vertrauen von Unternehmern und Bürgern in politische Entscheidungsträger schwindet.

Meine Kollegin Madlen Stottmeyer hat vor wenigen Tagen Franz Gasselsberger, den scheidenden Chef der Oberbank, gefragt, ob er es für sinnvoll halte, so viel Geld in die Baubranche zu schütten, in der Hoffnung, dass die Konjunktur wieder anspringt und mehr Wohnbaukredite vergeben werden. Seine Antwort: „Wenn der Staat einfach nichts gemacht hätte, statt heuer zu verunsichern, dann hätten wir bereits mehr Aufschwung bei den Wohnbaufinanzierungen. Denn die ersten zweieinhalb Monate liefen gut. Mit der plötzlichen Ankündigung des Wohnbaupakets, wobei sich die Länder und der Bund hier die heiße Kartoffel einfach gegenseitig zuschieben, kam es zum Stillstand.“ Besser kann man Interventionismus nicht veranschaulichen.

Gasselsberger sagte dann noch: Politiker würden erst viele Steuern einnehmen, um sie dann wieder als Förderungen zu verteilen. Die Leute brauchten aber keine Zuschüsse, sondern ein leistungsfreundliches, einfaches, nachvollziehbares Steuersystem.

Dem habe ich nichts hinzuzufügen.

