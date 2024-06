Frankreichs zaudernder Rechtspopulist

Der Chef des Rassemblement National, Jordan Bardella, strebt eine absolute Mehrheit an.

Jordan Bardella, der Chef der Rechtsaußen-Partei RN, stellt Bedingungen: Er will nur dann Premier werden, wenn er bei der Wahl eine absolute Mehrheit erhält.

Paris. Am europäischen Wahlabend des 9. Juni ließ sich der Spitzenkandidat des Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, als strahlender Sieger und bereits als zukünftiger Premierminister feiern. Nachdem Präsident Emmanuel Macron aufgrund seiner krassen Niederlage kurzerhand die Nationalversammlung aufgelöst und Parlamentsneuwahlen am 30. Juni und 7. Juli angeordnet hatte, kannte der Optimismus bei der Rechtsaußen-Partei keine Grenzen mehr. Den Umfragen zufolge würde die siegreiche Dynamik für sie anhalten und sie zum ersten Mal an die Macht bringen.

Aber will und kann Bardella nach dem 7. Juli wirklich in einer zweifellos unbequemen Koexistenz mit Staatspräsident Emmanuel Macron regieren? Denn das Mandat des Staatsoberhauptes endet erst 2027. Inzwischen hat der von seiner Mentorin Marine Le Pen designierte zukünftige Premier offenbar Bedenken. Auf der Zielgeraden stellt der Favorit plötzlich Bedingungen: Er wolle eine absolute ​Mehrheit, um freie Hand zum Regieren zu haben, sagte er dem Fernsehsender BFM. Den derzeitigen Premierminister Gabriel Attal, der den Wahlkampf der Macronisten leitet, erinnert dieser Vorbehalt an ein Reitpferd, das vor dem Hindernis den Sprung verweigert.