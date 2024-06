Der Bestand ist noch weit entfernt vom CO2-Ziel

Umweltaspekt. Das E in ESG ist in der Immobilienbranche bisher am stärksten ausgeprägt – während in der Projektentwicklung klimafitte Gebäude bereits auf gutem Kurs sind, hat der Bestand noch Nachholbedarf.

Der Gebäudesektor ist für einen beträchtlichen Teil der Treibhausgas-Emissionen verantwortlich. ESG-konforme Immobilien helfen, den CO₂-Fußabdruck zu senken. Wie effektiv die EU-Taxonomie und die geforderten ESG-Kriterien sich auf die Immobilienbranche auswirken, wurde im Branchentalk der Presse diskutiert, zu dem Eva Komarek, General Editor for Trend Topics in der Styria Media Group, als Moderatorin folgende Expertenrunde begrüßte: Sandra Bauernfeind, Geschäftsführerin bei Heimat Österreich gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungs GmbH, Peter Engert, Geschäftsführer der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI) sowie Michael Herbek, Prokurist und Abteilungsleiter Projektentwicklung bei der BUWOG.

In Bezug auf Immobilien sind die ESG-Kriterien besonders bei Neubauten und Renovierungsmaßnahmen sowie beim Kauf von Objekten relevant. Gegenwärtig liegt der Fokus auf dem Immobilienmarkt bei ESG noch stark auf dem Umweltaspekt. Daher startete man auch in der Diskussion mit dem „E“ für Environment. „Die Berücksichtigung der Umwelt im Bau ist nichts Neues und begleitet uns bei gemeinnützigen Immobilien schon sehr lang“, sagte Bauernfeind. „Die ökologischen Aspekte nehmen vor allem im Neubau eine wichtige Stellung ein, aber das wirklich brisante in den nächsten Jahren ist nicht die Projektentwicklung, sondern das Fitmachen des Bestands.“ Alle am Tisch waren sich einig, dass dies die größte Herausforderung sei. Unter anderem, weil in bestehenden Gebäuden meist auch Menschen wohnen, wodurch Sanierungsmaßnahmen nochmals erschwert werden. „Die Sanierung des Bestands kommt nur langsam in Fahrt“, sagte Engert. „Vor allem bei Immobilien aus der Gründerzeit funktioniert das schon sehr gut und hier passiert auch viel, von der Sanierung bis hin zu Dachgeschossausbauten. Das große Problem sind aber die Immobilien der Nachkriegszeit, bis in die 1980er-Jahre reichend. Hier tut sich noch viel zu wenig.“ Das beginnt schon mit der Herangehensweise. Einen Plattenbau kann man aus Klimaschutzgründen nicht einfach abreißen. Der ÖGNI-Chef sieht noch einen sehr steinigen Weg, bis diese Gebäude klimafit gemacht sind. Aber die Zeit tickt. Die CO 2 -Ziele der EU sind sehr engagiert. Da liegt momentan nur der Neubau auf Kurs.

„Wir als Bauträger beschäftigen uns intensiv mit dem Thema ESG und beobachten schon, dass die Qualität steigt und Immobilien CO 2 -neutraler werden. Die Anforderungen sind durchaus auch für den Neubau immer wieder herausfordernd, aber letztlich in der Umsetzung einfacher“, sagte Herbek und betonte, dass die verpflichtende Dokumentation mitgeholfen hat, Immobilien klimafitter zu machen, dass es allerdings noch Luft nach oben gäbe. Engert bestätigte, dass die Berichte im Neubau schon auf einem guten Niveau seien, bemängelte aber die fehlende Datenverfügbarkeit beim Bestand. „Es gibt kaum Daten und leider gibt es auch von Seiten der Politik wenig Unterstützung. Dadurch lassen sich keine exakten Zahlen nennen, wie hoch der CO 2 -Ausstoß der österreichischen Immobilienwirtschaft tatsächlich ist. Genau das wäre aber wichtig, um z. B. das Thema Sanierungsoffensive mit den richtigen Maßnahmen anzugehen.“ Speziell rechtliche Rahmenbedingungen wären notwendig, um hier zu starten. So müsste etwa das Wohnungseigentumsgesetz dringend angepasst werden. „Das Problem ist, dass Wohnbaugesetze sehr komplex sind. Das bremst ein Vorankommen“, ergänzte Bauernfeind.

Besser fördern

Die angestrebte CO 2 -Neutralität zwingt zu Handlungen. Allerdings verursachen Sanierungen hohe Kosten. Hinzu kommt, dass es einen Unterschied bei den Kostenfragen gibt. „Derjenige, der investiert, ist nicht automatisch der Nutznießer der Kostenersparnisse“, gab Bauernfeind zu bedenken. „Bei Mietobjekten trägt der Eigentümer die Investitionskosten, aber die Mieter kommen in den Genuss der Vorteile. Natürlich könnte man das damit argumentieren, dass sich die sanierte Wohnung leichter vermieten lässt, aber die Investitionskosten sind sofort schlagend.“ Förderungen würden helfen, dass mehr Bewegung ins Spiel kommt. Der BUWOG-Projektentwicklungsleiter ortet hier jedoch ein weiteres Problem: „Der Markt ist in der Regel viel schneller als die Förderrichtlinien und somit hinkt die Förderung immer hinten nach“, so Herbek. Für Engert wird das Fördersystem generell falsch angegangen. „Gefördert wird etwa der Wechsel von fossilen auf erneuerbare Energieträger, aber bevor ich nicht saniert habe und keine Infrastruktur für alternative Energiequellen geschaffen wurde, führt die Förderung unweigerlich zu falschen Schlüssen. Sinnvoller wäre: Zuerst die Förderung der thermischen Sanierung und erst hinterher über Alternativen zu fossilen Energiequellen nachzudenken.“ Engert wäre dafür, jenen Unternehmen finanziell unter die Arme zu greifen, die innovative Lösungen anbieten, mit denen sich zum Beispiel Skalierungseffekte erzielen lassen. „Diesen Unternehmen müsste man einen Preisvorteil verschaffen.“ Für Herbek ist es keine Entweder-oder-Frage. „Optimal wäre natürlich, beides zu fördern und eine gesamtheitliche Sanierung zu ermöglichen.“

Welche Möglichkeiten es gibt, damit eine Immobilie als umwelt- und ressourcenschonend gilt, wurde im Branchentalk aufgezeigt. Roland RUDOLPH

Österreich als Bodenversiegelungs-Europameister sollte sich mehr um Nachverdichtung kümmern. „Derzeit wird weniger auf der grünen Wiese gebaut, aber wir wissen nicht, ob das auf die gegenwärtige Situation der Immobilienbranche zurückzuführen ist oder ob es wirklich in den Köpfen der Verantwortlichen angekommen ist“, sagte ÖGNI-Chef Engert. „Klar ist aber auch, dass Immobilienprojekte, die den Kriterien der Taxonomie entsprechen, von günstigeren Finanzierungsmöglichkeiten profitieren können. Hier hoffe ich, dass die Banken strenger werden.“

Zu Recht wurde die Frage in den Raum gestellt, ob sich mit einer Zweckbindung der Wohnbauförderung die Sanierung stärker fördern ließe. „In den Bundesländern zeigt sich zwar die Tendenz, weg vom Neubau, hin zur Sanierung des Bestands, aber man darf nicht vergessen, dass beides Berechtigung hat. Die Bevölkerungszahl in Österreich wächst und wir brauchen mehr Wohnraum. Nur mit Nachverdichtung kommt man nicht durch“, so Bauernfeind. „Schonend Raum zu schaffen, ist aber die Nachverdichtung“, sagte Herbek und sah auch beim Thema Widmung Verbesserungsbedarf. Bei der Nachverdichtung werde gegenwärtig viel Flächenpotenzial ausgelassen und nicht genutzt. In verbauten Gebieten mit bestehender Infrastruktur wird zu wenig verdichtet und es scheitert sehr häufig an zähen Umwidmungsprozessen. Hoffnung liegt auf der OIB-Richtlinie 7 zur nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen, die für 2027 vorhergesagt ist und in diesem Bereich Verbesserungen erzielen könnte.

Kostenwahrheit

Mit dem Umstieg auf neue Energiesysteme werden nicht automatisch die laufenden Kosten geringer. Bauernfeind erlebt immer wieder, dass Kunden enttäuscht sind, dass der Weg „raus aus Gas“ nicht automatisch Kostenersparnisse bedeutet. Hier müsse besser kommuniziert werden. Es muss auch das richtige Nutzerverhalten stärker angesprochen werden. Heute sieht man nur die hohen Investitionskosten. Der Kostenvorteil tritt erst in ferner Zukunft ein. Klar ist auch, dass die Kosten für CO 2 -Emissionen ab 2040 stark nach oben klettern werden und ein Nichthandeln spätestens dann für Immobilienbesitzer- und Bewohner negativ zu spüren sein wird. Schon heute wäre laut Engert der Kostendruck gegeben, würde man in der Kommunikation auf Kostenwahrheit setzen und die Warmmiete heranziehen. „Vor allem beim geförderten Wohnbau wird von Kaltmiete gesprochen und da erscheinen Mietkosten auf den ersten Blick niedrig. Ohne thermische Sanierung sind die Betriebskosten deutlich höher und mit der Kostenwahrheit würde sich zeigen, dass leistbares Wohnen in einer sanierten Immobilie schon heute deutlich leichter zu erzielen wäre.“