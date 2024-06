„Gericht mit Gewicht“: Richter paddelten im Drachenboot um die Wette

Die „Handelsflotte“ gegen das „STEUERBoot“ oder das Team „ÜberholmanNÖver“. Heimische Richterinnen und Richter traten am Mittwoch im Drachenbootrennen gegeneinander an.

Wer am Mittwoch in der Nähe des Wiener Polizeisportbades an der Alten Donau flanierte, der traute im ersten Moment wohl seinen Augen nicht. Unter lautem Gejubel traten dort Teams in Drachenbooten gegeneinander an. Allerdings waren es nicht die üblichen Sportler vor Ort, sondern Richterinnen und Richter, die sich mit dem Stechpaddel durchs Wasser kämpften.

Bereits zum 12. Mal lud die Vereinigung der Österreichischen Richter und Richterinnen (Sektion Wien) zum alljährlichen Sommerfest und damit auch zum Drachenbootrennen. Die Idee dahinter war, das Sommerfest „mit einem sportlichen Rennen“ zu verbinden, erzählte Organisator Harald Wagner, Vizepräsident der RIV und Obmann der Sektion Wien, der „Presse“. Am Mittwoch traten 18 Teams zu je 20 Personen zum Gaudium aller gegeneinander an.

Eine „Einstweilige Vergnügung“

Teilnehmen durfte jeder: vom Praktikanten bis zur Schreibkraft bis zu den Gerichtspräsidentinnen und -präsidenten. Namentlich saßen etwa Maria Wittmann-Tiwald, Präsidentin des Wiener Handelsgerichts und Peter Unger, Präsident des Bundesfinanzgerichts in einem der Boote, deren Teams durchaus kreative Namen hatten. So trat etwa das Handelsgericht als „Handelsflotte“ an, während sich das Team des Verwaltungsgerichts Wien als „Das Jüngste Gericht“ bezeichnete. Auch gekonnt gewählt: Das Team „STEUERBoot“ (Bundesfinanzgericht) oder das Team „ÜberholmanNÖver“ (Landesverwaltungsgericht NÖ).

Erster wurde schließlich das Bundesverwaltungsgericht als „Gericht mit Gewicht“, das Team „Einstweilige Vergnügung“, bestehend aus Richteramtsanwärterinnen und -anwärtern, wurden Zweiter und das Bezirksgericht Hernals mit dem schönen Namen „Hernois ist ois“ wurde Dritter. Für die Gewinner gab es eine Flasche Sekt, während alle lautstark zu „We are the Champions“ sangen und der Teamchef der Gewinner in der Donau versenkt wurde. (win)