Bildungspolitik: Ein Silberstreif am Horizont

Es bedarf des Drucks von außen, um im resilienten Kosmos unseres Bildungssystems Veränderungen herbeizuführen.

Erfreuliche Botschaften: Minister Martin Polaschek will die verpflichtende Vorwissenschaftliche Arbeit in Mittelschulen abschaffen, und die renommierte Psychologin Christiane Spiel fordert „minimale Lehrpläne“ und Flexibilität für die Lehrkräfte. Beides war mir schon lang ein Anliegen.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Gastkommentare“

Die VWL jedoch nicht wegen der vom Ministerium genannten Probleme mit der Erkennung und Beurteilung KI-generierter Texte. Vielmehr deshalb, weil unser Bildungssystem mit seinem Fokus auf Stoffvermittlung und Stoffreplikation die Kompetenz zu wissenschaftlicher Arbeit nicht vermitteln kann und die Entwicklung kritischer Geister behindert. Daher dürften KI-generierte Texte in der Regel auch besser sein als das, was durchschnittliche Mittelschülerinnen und Mittelschüler zustande bringen können.

Im normalen Berufsleben benötigt man die Kompetenz des wissenschaftlichen Schreibens nicht. Hier geht es eher darum, dass man sich in Wort und Schrift klar ausdrücken kann. Das setzt inhaltliche Kompetenz voraus, und die scheint mir in vielen Sparten mit einer soliden Berufsausbildung gut erreichbar zu sein. Jedenfalls erweisen sich ausgebildete Praktiker in ihrem Fach häufig als effektiver als diejenigen, die mit Ach und Krach irgendeinen Bachelor erworben haben. Daher meine ich auch, dass Handwerk und Dienstleistung mindestens genauso gut bezahlt werden müssen wie die Arbeit irgendeines „Akademikers“.

Verfehlte Bildungspolitik

Der derzeitige beklagenswerte Zustand unseres Bildungssystems bis hin zu den Hochschulen ist weitgehend Folge einer verfehlten Politik, die für fast jeden Beruf eine „akademische“ Vorbildung vorsieht, also den Abschluss eines Studiums an einer der mittlerweile unzähligen öffentlichen und privaten Hochschulen. Dort gibt es unübersichtlich viele Studienangebote, die alle zu irgendeinem Titel führen.

Solang man aber zum Titelerwerb eine „wissenschaftliche“ Arbeit schreiben muss, werden hilflose Studierende weiter abschreiben, sich Arbeiten schreiben lassen oder mit KI generieren. Professoren und Professorinnen werden solche oder belanglose Arbeiten aus Zeitmangel, Nachlässigkeit oder Unfähigkeit positiv beurteilen. Und hin und wieder wird eine prominente Persönlichkeit wegen eines Plagiats „aufgeklatscht“.

Denn man überfordert damit nicht nur viele Studierende, sondern auch wissenschaftliche Einrichtungen wie etwa die Universitäten, deren Fokus auf dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn in Kooperation von Lernenden und Lehrenden und nicht in der Beurteilung Abertausender Seiten Geschreibsels liegen sollte.

Das induziert eine fatale Abwärtsspirale. Erstens: Mehr junge Menschen müssen mit allen Mitteln danach trachten, die Zugangsvoraussetzung für ein Studium zu erfüllen. Dadurch entsteht Druck auf die Schulen und das Schulsystem, die Qualitätsanforderungen immer weiter abzusenken.

Zweitens: Mehr Menschen, die eigentlich nicht studierfähig sind, drängen in die Hochschulen, wo sich die Qualitätsabsenkung fortsetzt. Den Bachelor als neuen Abschluss light gibt es unter anderem deshalb, weil Studien zunehmend vor dem Master bzw. Diplom abgebrochen worden waren. Viele schaffen aber auch das nicht, also lizitiert man die Anforderungen weiter nach unten. Auch manche Universitäten machen dabei mit, weil sie die unsägliche „studienplatzbezogene Finanzierung“ dazu zwingt.

168 Millionen für Nachhilfe

Dazu kommt der Skandal, dass unsere Kinder mittlerweile Nachhilfe in obszönem Umfang benötigen – wofür österreichische Eltern allein im vergangenen Jahr 168 Mio. Euro zu zahlen hatten. Was ist das für ein Schulsystem, bei dem in manchen Fächern mehr als die Hälfte der Schüler Nachhilfe braucht? Warum gibt es nicht flächendeckend Nachmittagsförderkurse für die Schwächeren (und nur für diese) einerseits und Förderkurse für die Hochbegabten?

Warum gibt es nicht mindestens einmal pro Woche, angefangen bei der Grundschule, einen Nachmittag, an dem die Kinder ihrem angeborenen Forscher- und Entdeckerdrang nachgehen können und dabei unterstützt werden?

Mit einer durchgängigen Nachmittagsbetreuung könnte man auch den zweiten Skandal abmildern. Dass sich nämlich die Kinder finanziell Schwächerer, die von zu Hause ohnehin kaum Unterstützung erhalten können, in Brennpunktschulen, Integrationsklassen usw. durchschlagen müssen, während wohlhabendere Eltern ihre Kinder zunehmend in kostspielige Privatschulen schicken. Das ist ein zutiefst ungerechtes und unsoziales System.

Ich rede hier übrigens nicht der Ganztagsschule das Wort, denn die Vormittage bieten mehr als genug Zeit für den Kernunterricht. Der Nachmittag soll der Förderung dienen. Das würde auch Eltern und die Wirtschaft entlasten, wenn diejenigen, die ganztags arbeiten wollen, dies auch können.

Gibt es einen Weg aus dieser fatalen Entwicklung? Die personellen Voraussetzungen sind gegeben: Unsere Lehrerschaft ist meist gut ausgebildet und engagiert, dass sich die ihr anvertrauten Kinder entwickeln und ihre Chancen nutzen können. Ihr wird aber das Leben schwer gemacht: durch absurde Lehrpläne, die Bulimie-Lernen irrelevanten Stoffes bewirken, durch Geschwurbel über zu vermittelnde Kompetenzen und durch unvernünftige, aggressionsbereite Eltern.

Von selbst wird sich im resilienten Kosmos unseres Bildungssystems aber nichts ändern: Nahezu alle wichtigen Positionen, vom Ministerium über die Landesschuldirektionen und Pädagogischen Hochschulen bis zu den Schulleitungen, sind mit Leuten aus diesem Kosmos besetzt. Wie ich aus eigener Erfahrung weiß, macht dies Veränderungen, die dem jeweils hippen Mainstream entgegenlaufen, schwierig bis unmöglich. Man lobt und stützt sich gegenseitig, Kritik wird in Watte gepackt.

Maxime: „Weniger ist mehr“

Es bedarf also massiven Drucks von außen mit der klaren Schwerpunktsetzung „weniger ist mehr“.

1. Weg vom Primat der Stoffvermittlung: Es geht nicht um die Wiedergabe von Angelerntem, sondern um die Fähigkeit, sich Wissen selbst anzueignen, zu verstehen und kritisch zu beurteilen. Also drastische Reduktion der Lerninhalte zugunsten der kognitiven Entwicklung. Zu Letzterer gehört auch der bewusste Umgang mit digitalen Hilfsmitteln und KI-Verfahren.

2. Altersgerechte diskursive Auseinandersetzung mit bedeutenden Erkenntnissen und Fehlleistungen der Menschheit: Die Geschichte ist ein hervorragender Lehrmeister.

3. Straffung der Studienpläne an den Hochschulen und österreichweit Rückführung auf eine überschaubare Anzahl von Studiengängen pro Disziplin.

4. Weg vom Irrglauben, ein Bachelorstudium führe per se zu einer besseren Qualifikation oder „höheren“ Bildung als eine solide Berufsausbildung.

5. Weg von der Überbewertung akademischer Titel. Umstellung des Qualifikationssystems für Wissenschaftler auf Verfahren ohne Titelvergaben.

Auch wenn manche dies entrüstet ablehnen mögen, der Silberstreif am Horizont lässt auf ein Umdenken hoffen.

DER AUTOR Heinrich C. Mayr ist emeritierter Universitätsprofessor für Informatik; er war von 2006 bis 2012 Rektor der Alpen-Adria-Universität und von 2005 bis 2015 Hochschulrat der Pädagogischen Hochschule Kärnten.

E-Mails an: debatte@diepresse.com