Maximilian Dasch löst Markus Mair als VÖZ-Präsident ab

Nach sechs Jahren hat Markus Mair, Vorstandsvorsitzender der Styria-Media-Group, die Amtszeit voll ausgeschöpft. Er wird nun Vizepräsident.

Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) hat mit Maximilian Dasch einen neuen Präsidenten. Der Geschäftsführer der „Salzburger Nachrichten“ folgt auf den Styria-Media-Group-Vorstandsvorsitzenden Markus Mair, der nach sechs Jahren die Amtszeitobergrenze erreicht hat. Mair wird fortan als Vizepräsident agieren – so wie auch „Krone“-Geschäftsführer Gerhard Valeskini, der bei einer Sitzung der Vorstandsmitglieder am Donnerstag neu für diese Funktion bestellt wurde.

„Auch wenn die Aufgabenstellungen unserer Branche vielfältig und herausfordernd sind, so dürfen wir doch gerade in Österreich mit Selbstbewusstsein, Mut und Überzeugung für unsere Anliegen, für unsere Rolle und Funktion in der Gesellschaft eintreten“, wurde der frischgebackene VÖZ-Präsident in einer Aussendung zitiert. Österreichs Printtitel würden mehr als drei Viertel der Bevölkerung erreichen und „schaffen damit eine qualitative Öffentlichkeit, Einordnung und Orientierung“. Für eine nachhaltige Absicherung der Medienbranche möchte er sich „mit Nachdruck einsetzen“.

Dasch sammelte als Enkel von Max Dasch und Sohn des gleichnamigen Eigentümers und Herausgebers der „Salzburger Nachrichten“ als 16-jähriger Praktikant erste Erfahrungen im Medienhaus. Später studierte er Unternehmensführung und E-Business-Management und war im Verlagsmarketing der Südostschweiz Medien AG in Chur tätig. 2010 kehrte er als Marketingleiter zu den „SN“ zurück und stieg 2013 zum Geschäftsführer auf. Seit 2018 war er zudem Vizepräsident des Verbands Österreichischer Zeitungen (VÖZ). 2023 wurde er zum Medienmanager des Jahres vom Branchenmagazin „Österreichs Journalist:in“ gekürt. Er vermittle eine „seltene Mischung aus Bedächtigkeit und Zuversicht“ und zeichne sich durch „Respekt vor Journalismus und der Schwarmkompetenz einer Redaktion“, hieß es.

Als Vizepräsidenten des VÖZ agieren weiterhin Claudia Gradwohl (VGN Medien Holding) und Eugen A. Russ (Russmedia). Neu im VÖZ-Präsidium ist neben weiteren Medienmanagern Richard Grasl („Kurier“). (APA)