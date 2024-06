Nach Eklat doch noch ein Nahost-Treffen im Weißen Haus

Jake Sullivan und Antony Blinken beim G7-Gipel in Italien.

Außenminister Blinken und Sicherheitsberater Sullivan berieten sich in Washington mit Benjamin Netanjahus Top-Beratern.

Amos Hochstein hatte Benjamin Netanjahu die Botschaft in Jerusalem höchstpersönlich überbracht. Das Weiße Haus habe ein Treffen mit zwei Top-Beratern des israelischen Premiers aus Ärger über dessen Äußerung über angeblich ausgebliebene US-Waffenlieferungen verschoben, teilte der Sonderbotschafter des US-Präsidenten Joe Biden mit. Hochstein vermittelt zwischen Israel und dem Libanon, damit die Gefechte mit der Hisbollah nicht eskalieren und in einen größeren Krieg mit Beteiligung des Iran münden.

Mehrere demokratische Abgeordnete und Senatoren haben indessen bereits angekündigt, eine Rede Netanjahus im US-Kongress zu boykottieren. Die Republikaner hatten den israelischen Regierungschef mit zögerlicher Zustimmung der Demokraten eingeladen, sich am 24. Juli zum vierten Mal im Kapitol an die Abgeordneten zu wenden. Bisher steht allerdings eine Einladung Netanjahus ins Weiße Haus aus, wie dies in derartigen Fällen üblich ist.

Mit Verzögerung kamen Ron Dermer, Minister für strategische Angelegenheiten und Netanjahu-Intimus, und Sicherheitsberater Tzachi Hanegbi am Donnerstag doch noch zu ihren Gesprächen mit ihren US-Kollegen – mit Außenminister Antony Blinken und Sicherheitsberater Jake Sullivan. Zu wichtig ist die Abstimmung über die künftige Strategie im Krieg im Gazastreifen und über ein Nachkriegsszenario.

Demer ist mit der US-Politik bestens vertraut. Der geborene US-Amerikaner wanderte erst nach dem Studium nach Israel aus, er diente seinem Land auch lang als Botschafter in Washington. Zuletzt saß er als Berater im Kriegskabinett. Hanegbi sorgte kürzlich für Irritationen, als er erklärte, der Gazakrieg werde wohl noch bis Ende des Jahres dauern.

An Gesprächsbedarf in Washington fehlte es also nicht. Demnächst hat auch Verteidigungsminister Joav Gallant einen Termin im Pentagon. (vier)