Österreichs Schwimm-Ass Simon Bucher landete bei der EM in Belgrad über 100 m Delfi auf Rang vier.

Schwimm-Vizeweltmeister Simon Bucher hat in Belgrad ein Medaillendoppel verpasst. Nach Silber über 50 m Delfin am Dienstag wurde der Tiroler am Donnerstag über 100 m Delfin Vierter. In 51,28 Sekunden fehlte ihm nur eine Zehntel auf seinen OSV-Rekord, die Medaillengewinner blieben freilich unter der 51-Sekunden-Marke. Es siegte der Ungar Kristof Milak in 50,82 Sekunden. Im 100-m-Delfin-Semifinale der Frauen schied Iris Julia Berger in persönlicher Bestzeit von 58,94 als Zwölfte aus.

Ausständig ist in der vierten Finalsession der Langbahn-Bewerbe aus österreichischer Sicht ist noch der Finallauf von Christopher Rothbauer über 200 m Brust (19.31 Uhr, live ORF Sport). Am Vormittag waren Heiko Gigler, Leon Opatril, Lukas Edl und Alexander Trampitsch über 4 x 100 m Kraul mit OSV-Rekord von 3:18,03 Min. Zehnte geworden, Fabienne Pavlik schied über 100 m Delfin mit 1:01,22 Min. aus (21.). Das war genauso persönliche Bestzeit wie von Max Halbeisen über 50 Rücken (25,94/21.). Moritz Dittrich wurde 22. (25,96). Über 200 m Kraul belegte Trampitsch Rang 36. (1:51,07). (APA)