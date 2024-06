Donald Sutherland, zuletzt bekannt als Coriolanus Snow in „Tribute von Panem“. Imago / Catarina/starface Via Www.imago-images.de

Der legendäre Schauspieler Donald Sutherland verstarb im Alter von 88 Jahre. Er hatte in mehr als 150 Filmen und TV-Produktionen mitgespielt.

„Er hat geliebt, was er getan hat, und getan, was er geliebt hat“. Mit diesen Worten machte Schauspieler Kiefer Sutherland bekannt, dass sein Vater, Hollywoodlegende Donald Sutherland gestorben ist. Der kanadische Schauspieler wurde 88 Jahre alt. Sutherland, der am 17. Juli 1935 geborene Zwei-Meter-Mann mit der markanten Stimme, prägte über Jahrzehnte hinweg die Filmgeschichte. Seit den 1960er-Jahren hatte er in mehr als 150 Filmen und TV-Produktionen mitgespielt – und dabei mit enormer Wandlungsfähigkeit jedes Genre bedient.

Sutherland war am Donnerstag im Alter von 88 Jahren gestorben. Seit den 1960er-Jahren hatte der fünffache Vater in über 150 Filmen und TV-Produktionen mitgespielt - und dabei mit enormer Wandlungsfähigkeit jedes Genre bedient. Der Kriegsklassiker „Das dreckige Dutzend“ (1967) war sein erster internationaler Erfolg. Mit Robert Altmans Militär-Satire „M.A.S.H.“ kam ein weiterer Hit.

„Wenn die Gondeln Trauer tragen“ und „Tribute von Panem“

1971 brillierte er als Privatdetektiv in Alan Pakulas Psychothriller „Klute“ an der Seite von Fonda. Mit einer Liebesszene in Nicholas Roegs subtilem Horrorfilm „Wenn die Gondeln Trauer tragen“ (1973) schrieben Sutherland und Julie Christie als Eheleute, die um ihre tote Tochter trauern, Filmgeschichte. Geschickt schnitt Roeg immer wieder zwischen dem Akt und dem nachfolgenden Anziehen hin und her (um die Zensur zu umgehen). Die Technik machte Eindruck und wurde oft kopiert.

Für Federico Fellini wurde er „Casanova“, er war der faschistische Gutsbesitzer Attila in Bertoluccis „1900“. Robert Redford holte ihn für sein Regiedebüt „Eine ganz normale Familie“ vor die Kamera. Mit Charlize Theron knackte er in dem Krimi „The Italian Job – Jagd auf Millionen“ Tresore. Er arbeitete mit vielen legendären Regisseuren, darunter Claude Chabrol, Louis Malle, Ken Russell, John Schlesinger und Werner Herzog. Noch im hohen Alter erarbeitete er sich ein junges Publikum – mit der Rolle des skrupellosen Präsidenten Snow in der legendären „Tribute von Panem“-Reihe.

Trotz seiner Erfolge in Hollywoodklassikern sah sich Sutherland selbst nie als Hollywoodstar. „Ich weiß nichts über Hollywood“, sagte Sutherland einst bei einer Ehrung im Rahmen des Filmfestivals San Sebastian: „Ich arbeite nur.“

Absurderweise keine Oscar-Nominierung für Donald Sutherland

In Hollywood wurde er 2011 mit einem Stern auf dem „Walk of Fame“ verewigt. Doch die höchste Ehre – einen Oscar – gab es nicht. Trotz seiner vielen herausragenden Rollen war Sutherland nie für einen Oscar nominiert. Die Film-Akademie würdigte ihn 2017 immerhin außerhalb des Wettbewerbs mit einem Ehren-Oscar für sein Lebenswerk.

Sutherland selbst zeigte sich davon weitgehend unbeirrt. Als er 2021 im Rückblick auf seine lange Karriere gefragt wurde, ob er einen Lieblingsfilm habe, wehrte der fünffache Vater ab. Er könne ja auch nicht sagen, ob er ein Lieblingskind habe: „Ich habe keinen Favoriten. Ich habe enge Beziehungen mit allen.“

„Ruhe in Frieden – der beste aller Donalds“

Mit Trauer und Anteilnahme haben Stars auf den Tod Sutherlands reagiert. „Mein Herz ist gebrochen“, schrieb Oscar-Preisträgerin Jane Fonda, Co-Star aus „Klute“, auf Instagram. „Donald war ein brillanter Schauspieler und ein vielschichtiger Mensch.“

Schauspieler Michael Douglas wünschte Sutherland auf Instagram, dass er in Frieden ruhe. „Was für ein liebenswerter, talentierter und interessanter Mann.“ Der deutsche Regisseur Roland Emmerich sprach von einem „großen Privileg, mit dem unglaublich begabten und legendären Donald Sutherland“ den Film „Moonfall“ gedreht zu haben. „Eine wahre Leinwand-Ikone des modernen Kinos hat uns verlassen. Mein tief empfundenes Beileid an seine Familie.“

Auch Stars wie Elijah Wood, John Cusack oder Rob Lowe drückten in den sozialen Medien ihre Trauer über den Tod des Schauspielers aus. Aus dem Politikbereich fand etwa der kanadische Premierminister Justin Trudeau bei der Onlineplattform X Worte zum Ableben des Hollywoodstars: „Donald Sutherland hat ein Level von Brillanz in seine Kunstform gebracht, bei der nur wenige mithalten konnten. Ein herausragender, legendärer Schauspieler – und ein großartiger Kanadier.“ Der polnische Regierungschef Donald Tusk kommentierte: „Ruhe in Frieden, Donald Sutherland – der beste aller Donalds.“ (APA)