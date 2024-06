Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Putin: Nato wird in Asien zur Bedrohung: Russlands Präsident Wladimir Putin hat der Nato am Donnerstag vorgeworfen, in Asien eine Sicherheitsbedrohung für sein Land und andere asiatische Staaten zu schaffen. „Wir sehen, was in Asien geschieht: Es wird ein System von Blöcken aufgebaut“, sagte Putin in Vietnam zum Abschluss seiner zweitägigen Asienreise. Mehr dazu

Österreich steht bei EM vor Bewährungsprobe gegen Polen: Es steht sehr viel mehr auf dem Spiel als nur das Achtelfinale, schreibt Christoph Gastinger in seiner Morgenglosse. Es gehe auch um die Bestätigung des ÖFB-Weges mit Ralf Rangnick. Mehr dazu

US-Regierung verbietet russische Antiviren-Software Kaspersky: Eine ausführliche Untersuchung habe ergeben, dass dies der einzige Weg sei, Bedenken in Bezug auf die nationale Sicherheit auszuräumen, teilte eine Unterbehörde des US-Handelsministeriums am Donnerstag mit. Mehr dazu

Österreichs Senioren werden gebrechlicher: Es zeigte sich bei den Männern ein Anstieg der Häufigkeit von Einschränkungen in den allgemeinen Aktivitäten des täglichen Lebens von 12,8 Prozent auf 17,9 Prozent. Bei den Frauen stieg dieser Anteil von 19,2 Prozent auf 25,7 Prozent. Das hat eine Analyse der Daten der Gesundheitsumfrage der Statistik Austria (ATHIS 2014 und 2019) im Auftrag des Gesundheitsministeriums durch österreichische Wissenschafter ergeben. Mehr dazu

Hollywood-Legende Donald Sutherland ist tot: Der legendäre Schauspieler Donald Sutherland ist tot. Er wurde 88 Jahre alt. Mehr dazu

Wiener Donauinselfest beginnt heute: Neben dem dichten musikalischen Programm finden sich auch einige eher unerwartete Programmpunkte. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über Versuche der Kontaktaufnahme mit möglichen Marsbewohnern. Mehr dazu