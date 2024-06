Sprechblase Nr. 547. Warum Workarounds im Business so beliebt sind.

Wir haben sie scheinbar, die große Liebe zu den langen Umwegen. Das zeigte sich zum Beispiel vor einigen Jahren, als sich die Kreisverkehre über dem Land breitmachten – so wie heute die Nacktschnecken. Immerhin fährt man heute eher im Schneckentempo in diese Abzweigungen ein. Die Kreisverkehre wurden schon bald (das Wort Kreisel wollte sich bei uns nicht durchsetzen) – sehr weltgewandt – Roundabouts genannt. Damit nicht genug: Rasch wurde aus Maßangaben wie circa, in etwa und plus/minus ebenfalls ­roundabout.

Wenn sich heute zeigt, dass viele Prozesse nicht so geschmeidig laufen wie gedacht (so wie mancher Kreisverkehr), weil immer irgendwas im Weg steht, geht niemand verzweifelt im Kreis. In solchen Situationen werden – Achtung, Sprechblase – Workarounds gebaut, wie „Sprechblase“-Leserin Astrid M. bestätigt. Hilfskonstruktionen, bei denen um die Ecke gedacht werden muss, und die oft die einzige Chance sind, dass die Dinge einigermaßen rundlaufen.

michael.koettritsch@diepresse.com