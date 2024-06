Hundertwasser-Schiff nach Restaurierung wieder zugänglich

Nach einer sechsjährigen Restaurierung wird das Schiff in Tulln ab Ende Juni wieder zugänglich. Gefeiert wird im Rahmen des Stadtfests.

Sechs Jahre haben die Restaurierungsmaßnahmen von Friedensreich Hundertwassers Schiff „Regentag“ gedauert. Nun wird es für die Öffentlichkeit wieder zugänglich. Die Fertigstellung wird am 29. Juni in Tulln im Rahmen des Sommerfests der Chöre am umgestalteten Nibelungenplatz gefeiert, heißt es vonseiten der Stadtgemeinde. Besichtigungen an Bord sind dann ebenfalls wieder möglich.

Der im Februar 2000 verstorbene Hundertwasser hatte das damalige Transportschiff unter dem Namen „San Giuseppe T“ Ende der 1960er-Jahre in Palermo erworben und umgebaut. Das Boot, auf dem der Künstler zehn Jahre gelebt und gearbeitet hat, ist unter der Nummer 703 auch in sein Werkverzeichnis aufgenommen. Nachdem es Jahrzehnte auf der ganzen Welt unterwegs war, wurde es 2004 per Fracht nach Europa überstellt und ging zur Ausstellung „Hundertwasser. Kunst - Mensch - Natur“ in Tulln an der Donau vor Anker. Es steht unter Denkmalschutz.

Hundertwassers „Regentag“ wurde umfangreich restauriert. IMAGO/Zoonar.com/LEOPOLD BRIX

Auktionen zur Finanzierung

Nachdem ein Gutachten zahlreiche Schwindrisse und -spalten im Holz infolge von Wassereinbrüchen festgestellt hatte, wurde die „Regentag“ ab 2018 einer umfangreichen Restaurierung unterzogen. Sie wurde von der Hundertwasser Gemeinnützigen Privatstiftung finanziert. Bundesdenkmalamt, Land Niederösterreich und die Stadt Tulln leisteten ebenfalls Beiträge. Um mehr Mittel aufzubringen, gab es 2023 zudem eine Versteigerung von Originalgrafiken und Objekten aus dem Archivbestand der Hundertwasser Stiftung, die damaligen Angaben zufolge 400.000 Euro einbrachte. (APA)