Sich verkaufen will gelernt sein

Das Jobinterview ist der Dreh- und Angelpunkt im Bewerbungsprozess. Nichtsdestotrotz gibt es viele Bewerber, die sich bei dem Gedanken unwohl fühlen, sich zu verkaufen.

„Ich weiß es das Interview gehört einfach dazu, aber ich kann mich mit dem Gedanken nicht anfreunden, mich verkaufen zu müssen. Das liegt mir irgendwie nicht“, sagte eine New Placement-Kandidatin zu mir in der Beratung.

Sie übte ihren Job bereits seit zwanzig Jahren aus, wird von Kolleginnen und Kollegen auch außerhalb ihres Unternehmens geschätzt. Fachlich war die Dame sehr versiert auf ihrem Gebiet. Das Dienstverhältnis endete aufgrund einer konzernweit angelegten Restrukturierung. Von dieser Warte aus betrachtet, gab es keinen plausiblen Grund für ihre Hemmungen im Jobinterview ihre Fähigkeiten zu präsentieren.

Das geht allerdings vielen anderen Bewerbern ebenso. Sehr oft ist dieses Unbehagen oder diese Angst sehr tief verwurzelt und selbst nach psychologischer Beratung verschwindet sie nicht immer völlig. Welche Möglichkeiten gibt es also für einen Bewerber damit umzugehen?

Woher rührt dieses Unwohlsein bzw. diese Angst?

Die Angst davor, sich vor anderen Menschen zu präsentieren oder gar eine Rede zu halten, ist bekanntlich sehr weit verbreitet. In dieselbe Kategorie fällt ja im weitesten Sinne auch ein Jobinterview.

Der Bewerber trifft auf wildfremde Menschen und wird von diesen noch dazu mit sehr persönlichen Fragen belästigt. Der Kontext alleine ist ja per se schon nicht alltäglich. Geht man privat auf eine Party, auf der man kaum jemanden kennt, ist es nicht jeder manns/fraus Sache sich nach kurzer Zeit über seine Stärken und Schwächen zu unterhalten.

Hinzu kommt dann noch die individuelle Lebensgeschichte der Jobsuchenden. Bei vielen liegen die ersten negativen Erfahrungen mit Präsentationen in ihrer Kindheit. Das erste Referat vor der Klasse im Beisein einer empathielosen Lehrkraft kann tiefe Spuren hinterlassen, die manche Menschen ein Leben lang begleiten.

Dazu gesellen sich dann noch gesellschaftliche Normen, die uns von unseren Eltern parallel eingeimpft wurden. Sätze wie „man soll sich niemandem aufdrängen“ oder „jemanden etwas aufschwatzen gehört sich einfach nicht“ oder „über sich selbst spricht man nicht“ sind in unserem Gehirn verankert.

Solche Anker wird man nicht so leicht los. Und schließlich und endlich gibt es ja die Angst vor Zurückweisung, die uns vor einem Interview in Panik versetzen kann. Der Körper blockiert und schaltet auf Flucht. Eine Reaktion, die uns über Jahrtausende das Leben gerettet hat, allerdings im Interview dann doch weniger gut ankommt.

Redselig sind die wenigsten und die Wahrnehmung der eigenen Kompetenzen setzt völlig aus. Die Kandidaten haben plötzlich das Gefühl gar nichts mehr zu können. Frauen sind aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklungen in der Vergangenheit davon besonders stark betroffen. Für eine Dame ziemt es sich schließlich ganz und gar nicht über sich zu sprechen. Zurückhaltung war hier stets die Devise, um als heiratsfähig zu gelten.

Wie kann ich dieser Interviewangst entkommen?

Eine Wunderpille gibt es in dieser Sache nicht. Eine Kombination aus unterschiedlichen Maßnahmen kann zu einer Linderung beitragen. Und natürlich hängt vieles davon ab, wie stark ausgeprägt das Problem beim einzelnen tatsächlich ist.

Viele meiner New Placement-Kunden hilft das Sichtbarmachen der eigenen Kompetenzen schon sehr viel weiter. Das funktioniert beispielsweise über ein persönliches Profiling (www.berufsprofiling.de). Das ist ein anerkanntes Online-Testing. Danach gibt es ein Feedbackgespräch. Testergebnisse haben für viele Menschen einen institutionellen Charakter.

Es wird quasi offiziell bestätigt, was ein Bewerber drauf hat. Im anschließenden Gespräch lassen sich daraus mit den Kunden gute Antworten auf die gängigen Interviewfragen ableiten. Die Einstiegsfrage in 90 Prozent der Interviews „Erzählen Sie mir bitte ein bisschen von sich“ ist eine Steilvorlage, um mit den eigenen Kompetenzen loszulegen.

Viele beginnen aber etwas holprig den eigenen Lebenslauf nachzuerzählen. Ein schlechter Einstieg wirkt sich jedoch wiederum darauf aus, ob der Bewerber das Gefühl hat, dass es gut läuft. Wenn der Einstieg hingegen gut gelingt, beruhigt das, die Nervosität sinkt und die Interviewten haben einen besseren Zugang zu den eigenen Ressourcen.

Es lohnt sich zwei bis drei Beispiele auswendig parat zu haben, die auf die eigenen Fähigkeiten verweisen. Ich empfehle meinen New Placement-Kunden diese dann vor dem Spiegel zu Hause einzuüben und im Interview zu entscheiden, welche Geschichte am besten passen kann.

Ein weiterer guter Kniff ist es, gleich beim Interviewstart offen die Problematik anzusprechen. Das erleichtert ungemein und gibt dem Gegenüber die Möglichkeit darauf einzugehen.

Und last but not least steigt die Interviewkompetenz mit der Wiederholung und die Bewerber werden in der Regel immer besser. Um das zu gewährleisten, hilft der eine oder andere Probegalopp in Form eines Rollenspiels vor dem ersten Interview enorm viel weiter.

Gutes Gelingen!

Michael Hanschitz

PS: Die Auf zum Traumjob-Kolumne geht in die Sommerpause :-)

Knopp

Michael Hanschitz ist seit nunmehr 15 Jahren als New/Outplacementberater, Autor und Karrierecoach tätig. Er ist Gründer des Beratungsunternehmens Outplacementberatung (www.outplacementberatung.co.at) und Autor des Buches Menschen fair behandeln. Mit seiner Arbeit unterstützt er Menschen und Organisationen in schwierigen Veränderungsprozessen. Beraten mit Herz und Verstand lautet seine Devise.