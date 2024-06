Neue „Navitimer“ zum Breitling-Jubiläum

Breitling zelebriert heuer ihr 140-jähriges Bestehen und beschert den Fans des „Navitimer“ jede Menge neue Modelle. Auf die Chronographenfunktion wird dabei verzichtet.

Es ist die Uhr gewordene Verbindung von Form und Funktion: der „Navitimer“. Schon als Breitling die Armbanduhr 1952 präsentierte, wurde sie ob ihres speziellen Designs sozusagen vom Stand weg zum Verkaufsschlager. Kombinierte der Zeitmesser doch zum ersten Mal in der Geschichte einen Chronographen mit einem Rechenschieber. Vor allem Piloten kommerzieller Fluglinien hatten ein Faible für den Zeitmesser mit dessen kreisförmigem Rechenschieber man im Cockpit kritische Berechnungen wie die Steigrate und den Treibstoffverbrauch quasi am Handgelenk berechnen konnte. In einer Zeit, in der es noch keine tragbaren Computer gab, war das eine bahnbrechende Innovation. Eine, die bis heute fasziniert und ihre Fans hat.

140 Jahre

Und die von Breitling – die Marke feiert heuer ihr 140-jähriges Bestehen – weiterhin gehegt und gepflegt wird. Schon 2022 haben die Schweizer begonnen die Kollektion, anlässlich des 75. Geburtstages des „Navitimers“, neu zu gestalten. Ein Weg der nun mit zwei neuen Ausführungen fortgesetzt wird. Passenderweise mit einer Weltzeituhr (GMT) und einer vergleichsweise schlichten Automatik-Version mit drei Zeigern. Neu ist auch ihre Größe: 41 Millimeter Gehäusedurchmesser sollen die Modelle für jeden und jede tragbar machen. Der wichtigste Unterschied allerdings ist, dass man auf die Chronographenfunktion verzichtet, um die „Essenz des ikonischen Looks der Navitimer“ zu erhalten und ein ausgewogenes Zifferblatt zu erreichen. Was durchaus einleuchtet. Denn die mittige Platzierung der 24-Stunden-Skala auf dem klaren Gesicht der GMT und der Automatic hebt den komplexen Rechenschieber hervor und verfeinert dadurch die Ästhetik der Modelle.

Torjäger und Breitling-Markenbotschafter Erling Haaland ist das Gesicht der neuen „Navitimer 41 Automatic“. Breitling

Am 24. Mai 1962 verließ der „Navitimer“ dann irdische Sphären und wurde zur ersten Schweizer Armbanduhr im Weltraum. Zu verdanken ist dies dem Astronauten Scott Carpenter, der sich mit der Bitte an Breitling wandte, einen „Navitimer“ mit einem 24-Stunden-Zifferblatt auszustatten, damit er im Orbit Tag und Nacht voneinander unterscheiden könne. Dieser personalisierte „Navitimer“ sollte schließlich als „Cosmonaute“ in die Geschichte der Raumfahrt bzw. der Uhrmacherei eingehen .Zum 140-jährigen Jubiläum lässt Breitling auch sie als limitierte Edition (250 Stück in 18-Karat-Rotgold) hochleben. Die Chronographen-Funktion hat man in diesem Fall nicht angerührt, im Gegenteil: Es ist mit dem Kaliber B12 ein hauseigenes Chronographenwerk mit Automatikaufzug in der 24-Stunden-Uhr verbaut. Auf dem Gehäuseboden ist stolz „First Swiss Wristwatch in Space/Navitimer Cosmonaute May 24,1962“ vermerkt.