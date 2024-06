Innsbruck hat bereits Schutzmaßnahmen eingeleitet. Der Pegel des Inn könnte auf ein 30-jährliches Hochwasser ansteigen. An einer Stelle trat er bereits über die Ufer.

Die aktuell starke Schneeschmelze und prognostizierte intensive Regenfälle machen Tirol Sorgen. Innsbruck hat bereits Hochwasserschutzmaßnahmen eingeleitet. Der Inn habe schon in den frühen Morgenstunden einen Pegelstand eines statistisch fünfjährlichen Hochwassers erreicht, hieß es seitens der Stadt. Dem Land Tirol zufolge dürfte der Pegelstand noch auf ein 30-jährliches Hochwasser steigen.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass in manchen Bereichen an den Zubringern Bäche über die Ufer treten. Die Niederschlagsprognosen würden aber aufgrund der komplexen Wettersituation eine große Unsicherheit aufweisen, heißt es vom Land. Die Situation werde weiter genau beobachtet und die Lage laufend neu eingeschätzt. Bis zum frühen Nachmittag kam es jedenfalls noch nicht zu größeren Überflutungen. Nur bei einem Radweg in Rotholz in der Gemeinde Strass im Zillertal (Bezirk Schwaz) trat der Inn an einer Stelle über die Ufer.

Türen und Fenster schließen

In der Landeshauptstadt tagte zu Mittag jedenfalls die Einsatzleitung, teilte Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber (JA - Jetzt Innsbruck) mit. Man sei alarmiert. Bisher würden vor allem vorbereitende Maßnahmen getroffen, sagte eine Sprecherin der Stadt am Vormittag. „Wir bitten die Bevölkerung jedenfalls schon jetzt, die Wetterlage im Allgemeinen genau zu beobachten. Bewegliche Gegenstände vom Freien in die Innenräume zu transportieren sowie Türen und Fenster zu schließen“, sagte Anzengruber. Beim Aufenthalt im Freien und in der Natur sei Vorsicht geboten. Durch Orkanböen könne es zu umstürzenden Bäumen kommen. Zudem solle man sich von den Ufern des Inn und der Sill fernhalten.

Auch das Land beobachtete die Lage genau. Aktuell würden bis zu 80 Liter Niederschlag pro Quadratmeter prognostiziert - lokal könnte der Regen sogar noch stärker ausfallen, teilte das Land mit. Ein stellenweises Übertreten werde nicht ausgeschlossen. Eine weitere Unwetterfront sei zudem nach aktuellem Stand in der Nacht auf Sonntag zu erwarten. „Diese Kombination kann potenziell zu einem starken Anstieg der Pegelstände der Fließgewässer insbesondere im Tiroler Oberland führen“, wurde Markus Federspiel, Vorstand der Abteilung Wasserwirtschaft, zitiert.

Hagel, Sturm und Starkregen möglich

In Tirol war für Freitag gebietsweise eine Gewitterwarnung ausgegeben und vor schweren Unwettern gewarnt worden. Die Geosphere Austria gab am Donnerstag aufgrund aktueller Prognosen Warnstufe „Orange“ aus, die zweithöchste auf der vierstufigen Skala. Als hauptbetroffene Gebiete wurden in einer Aussendung des Landes der Zentralraum Innsbruck sowie das Tiroler Unterland genannt. Dort seien großer Hagel, schwere Sturm- bis Orkanböen sowie Starkregen möglich.

„Mögliche Gefahren bei Gewitter sind herabfallende Äste bzw. umstürzende Bäume. Im Straßenverkehr besteht zudem erhöhte Unfallgefahr - etwa durch starke Seitenwinde oder Aquaplaning und schlechte Sicht“, warnte der Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement, Elmar Rizzoli. Er appellierte zudem an die Bevölkerung, die lokalen Wetterentwicklungen im Auge zu behalten und entsprechend zu reagieren. (APA)