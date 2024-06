Wenn Yogis den Broadway übernehmen

Tausende Yoga-Enthusiasten versammelten sich bei 30 Grad am Times Square zu einer eintägigen Sitzung, um den Welt-Yoga-Tag einzuläuten.

So ruhig ist es hier selten, mitten am New Yorker Times Square und mitten in einer Hitzewelle haben Tausende Menschen am Donnerstag gemeinsam Yoga gemacht. Ab den frühen Morgenstunden, ganz genau von 7.30 bis 20.30, versammelten sich bei Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius Menschen zu einstündigen kostenlosen Kursen auf Verkehrsinseln des belebten Platzes in Manhattan. Die vom Nachbarschaftsverband Times Square Alliance anlässlich des Welt-Yoga-Tages angebotene Veranstaltung fand in diesem Jahr bereits zum 22. Mal statt. Neben vielen anderen Yogalehrern leitete auch der bekannte Atemmeditationslehrer Richa Dhekne eine öffentliche Yoga- und Meditationseinheit an.

(APA/dpa)