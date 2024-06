Was der Adel beim Pferderennen trägt

Tüll-Rosen, große Quasten, ausladende Reifen. Der britische Adel versammelte sich heuer wieder zahlreich zum Pferderennen des Jahres, dem Royal Ascot.

Im englischen Ascot fand vergangene Woche wieder das traditionelle Pferderennen gefeiert. König Charles III. (75), seine Frau Königin Camilla (76) und einige andere adelige Familienmitglieder besuchten die Rennstrecke. Bei der mehrtägigen Veranstaltung herrscht je nach Zuschauerbereich ein besonders strenger Dresscode. Am strengsten sind die Kleidervorschriften in der sogenannten „Royal Enclosure“. Herren müssen dort zum Beispiel einen Zylinder tragen und Frauen einen Hut. Letzteres ist die zweitwichtigste Disziplin von Ascot - die Wahl des Kopfschmucks kommt gleich hinter den schnellsten Pferden. Die Kleider dürfen im Übrigen nicht schulterfrei sein und sollen ebenso wie Röcke mindestens über das Knie reichen. Das bekannte Rennen endet am Samstag.

König Charles III. mit seiner Frau Königin Camilla zu Beginn der Veranstaltung. IMAGO/Stephen Lock / i-Images Am Ladies Day zog es das Königspaar das zweite Mal auf den Rasen von Ascot. Die auffällige Delhi-Carved-Emerald-Brosche wurde einst der britischen Königin Mary im Jahr 1911 während einer Indienreise geschenkt. IMAGO/Stephen Lock / i-Images Königin Camilla fieberte mit, sie ist ein bekennender Pferderennenfan. Die 76-Jährige kam zu ihrem zweiten Besuch ganz in Weiß, mit traditionell ausladendem Hut samt Tüll-Rose. IMAGO/Stephen Lock / i-Images Zara Tindall, Nummer 21. Stelle der britischen Thronfolge, in einem Kleid von Rebecca Vallance und am Arm ihres Gatten Mike Tindall. IMAGO/Doug Peters Outfit Nummer zwei stammt von Anna Mason London. IMAGO/i-Images Und einmal noch Herr und Frau Tindall. Dieses Seidenkleid stammt von der Designerin Laura Green. IMAGO/i-Images Prinz William kam ohne seine Frau Catherine. Die Prinzessin wird derzeit wegen einer Krebserkrankung behandelt und nimmt nur weniger Termine wahr. IMAGO Edoardo Mapelli Mozzi, Prinzessin Beatrice und die Herzogin von York, Sarah Ferguson. Das Kleid kennen wir von ihrer Cousine Zara Tindall. IMAGO Prinzessin Eugenie von York trug ein blassrosa Kleid und einen passenden Hut mit übergroßer Quaste. IMAGO Lady Gabriella Windsor, Tochter von Prinz Michael von Kent IMAGO/Stephen Lock / i-Images Beinahe im Partnerlook: Herzogin Sophie, Frau von Prinz Edward IMAGO/Stephen Lock / i-Images Herzogin Sophie noch einmal mit ihrem Mann, sie kam an diesem Tag in Weiß, denn es war ihr Hochzeitstag (Silber). IMAGO Prinzessin Anne, Schwester des britischen Königs Charles III. IMAGO/Stephen Lock / i-Images