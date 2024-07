Malediven: Das konstruierte Paradies

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Privatpool und eine Leiter zu den Rochen und Riffhaien: Auf den Malediven lässt sich Inselfeeling in der luxuriösesten Variante erleben. • Seaside Collection / Finolhu Baa Atoll Maldives

Sonne, Luxus, weißer Sand: Der Traum vom Inselparadies wird auf den Malediven perfekt bedient. Abseits der Resorts sieht das Inselleben ganz anders aus.

Das Blau der Lagune leuchtet unwirklich. Als hätte jemand den Boden des Atolls mit Poolfolie ausgelegt. Oder vielleicht war der Erfinder der Poolfolie einst hier auf den Malediven, bevor er sich aufmachte, um diesen Farbton auch in den Einfamilienhausgärten unserer kontinentalen Breiten zu etablieren? Ein paar Jetskis baumeln in den Wellen, ein knallgrüner aufblasbarer Kletterparcours ragt über das Wasser wie eine Spielzeugburg – und Tony steht im Schatten eines Palmendachs im weißen Korallensand und erinnert sich. Früher sei er zum Picknicken auf diese Insel gekommen, erzählt er. Kokosnüsse pflücken auf der unbesiedelten Nachbarinsel nebenan, ein bisschen fischen, dann hier im Sand entspannen, der sich, aus der Vogelperspektive betrachtet, wie ein Pinselstrich durch den indischen Ozean zieht – und schließlich mit dem Boot zurück nach Hause fahren: So sah ein typischer Wochenendausflug für Tony aus. Damals, vor Jahren, als die Insel noch unberührt war.

Heute managt Tony – der eigentlich Husham Mohamed heißt, aber so nennt ihn hier niemand – das Wassersportzentrum des Luxusresorts Seaside Finolhu. Gerade will niemand ein Kajak oder Jetski bei ihm ausleihen. Die 320 Gäste der Insel sind auf andere Art damit beschäftigt, sich dem Inseltraum hinzugeben, der hier, im Vergleich zu Tonys einstigem Strand-Picknick, um einige Facetten erweitert wurde: In vier Restaurants schlemmt man Wagyu-Beef oder frisch gegrilltes Thunfisch-Steak, umweht von weißen Vorhängen schlürft man am Strand aus Kokosnüssen. Und wer das Glück hat, in einem der Bungalows direkt über dem Wasser zu wohnen, braucht nur kurz sein Tagesbett auf der Terrasse zu verlassen, um mit Maske und Schnorchel auf die Suche nach Riffhaien oder Rochen zu gehen.