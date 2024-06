Auf einen Burger mit dem Sternekoch

Konstantin Filippou gehört zu den besten Köchen des Landes. Beim Essen mit der »Presse am Sonntag« ergründet er, was den Burger besonders macht.

Man würde ja nicht glauben, dass Konstantin Filippou so schnell in Verlegenheit gerät. An der Budel des Burgerladens muss er dann doch gleich einmal lachen: Pommes bitte ohne Topping. Die Sauce kreuz und quer über die Beilage gespritzt, wie es in Burgerlokalen neuerdings üblich ist: Das mag er nicht.

Mit seinem Restaurant auf der Dominikanerbastei in Wien gehört Konstantin Filippou zu den besten Köchen des Landes, im Guide Michelin hält er zwei Sterne, bei den Zutaten ist er kompromisslos, die Gerichte – Kaisergranat mit Grapefruit, Kraut und Seetang, Aal mit Genmai-Reis und Feigenblattöl – auch optisch kleine Kunstwerke.

„Ich ess gern Burger“

Mit der „Presse am Sonntag“ gibt sich der Spitzenkoch Simplerem hin: dem Burger, der besonders in der Smashed-Variante seit einiger Zeit total im Trend liegt: Alle paar Wochen scheint in Wien ein neues Smash-Burger-Lokal aufzusperren. „Ich ess gern Burger“, sagt Filippou.