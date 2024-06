Orbán und Meloni wollen bei EU-Topjobs mitmischen

Ungarns Premier warnt vor einer „Überschwemmung mit Migranten“ und reist noch vor dem EU-Gipfel zu Meloni nach Rom.

Eine „Koalition für Krieg und Migration“: So bezeichnete Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán die wahrscheinliche künftige EU-Führung unter einer erneuten Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die „zunehmend nach links abdriftenden“ Konservativen, die Sozialdemokraten und die Liberalen, die zusammen auch im neuen Europaparlament eine Mehrheit haben, hätten sich bereits geeinigt, so der Rechtspopulist am Freitag vor seinem Treffen mit dem deutschen Kanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin. Ungarn übernimmt am 1. Juli den Ratsvorsitz von Belgien, wodurch dem Land eine bedeutende Rolle bei der Themensetzung in den EU-Ministerräten zukommt.

Eine Entscheidung über die Besetzung der EU-Spitzenjobs nach den Europawahlen vom 9. Juni dürfte beim EU-Gipfel Ende kommender Woche fallen. Es handle sich um ein „bereits abgepfiffenes Match“, sagte Orbán im Interview mit dem staatlichen ungarischen Radio. „In der EU entstand eine kriegstreiberische, wirtschaftsfeindliche und migrationsfreundliche Koalition.“

„Weber in Rolle des Teufels“

Der Deutsche Manfred Weber habe als Fraktionschef der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP), der stimmenstärksten Kraft im Europaparlament, beim Schmieden dieser Koalition „die Rolle des Beelzebubs“ – eines Dämons oder Teufels – gespielt. Weber sei „ein alter Feind und Übeltäter Ungarns“, von der Leyen ihm gegenüber „lediglich eine kleine Ministrantin“.

Die Koalition der „Weberianer“ würde den sogenannten „Soros-Plan“ exekutieren, so Orbán weiter. Demnach soll der ungarischstämmige US-Milliardär und Philanthrop George Soros versuchen, Europa mit Migranten zu überschwemmen, um die europäischen Nationen ihrer christlichen und nationalen Identität zu berauben. „In Europa vollzieht sich ein Bevölkerungsaustausch, der weiße, christliche, traditionsbewusste – sagen wir europäische – Mensch wird weniger, die Zahl der importierten Migranten steigt jedoch an.“

Vor dem EU-Gipfel reist Orbán am Montag zu Gesprächen mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni nach Rom. Meloni drängt wie der Ungar darauf, dass sich bei der Besetzung der Top-EU-Posten das Erstarken der Rechtsaußenparteien bei der Europawahl niederschlägt.

ANO tritt aus Renew aus

Melonis Partei Fratelli d‘Italia gehört der europakritischen Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR) an, die im neuen EU-Parlament aller Voraussicht nach drittstärkste Kraft sein wird. Orbáns Fidesz dagegen ist nach dem Austritt aus der EVP vor drei Jahren bis dato fraktionslos.

Die Liberalen, die bei der Europawahl empfindliche Verluste einstecken mussten, verlieren indes weitere sieben Abgeordnete: Am Freitag wurde bekannt, dass die tschechische Partei ANO von Medienunternehmer Andrej Babiš die Fraktion Renew verlässt. Dennoch dürfte das Lager der Liberalen bei der Aufteilung der Topjobs nicht leer ausgehen: Die estnische Regierungschefin Kaja Kallas gilt als Favoritin für die Nachfolge von Josep Borrell als EU-Außenbeauftragte. Als EU-Ratspräsident wird der frühere portugiesische Regierungschef António Costa als Vertreter der Sozialdemokraten gehandelt, die Nominierung von der Leyens (EVP) für eine zweite Amtszeit gilt als sicher. (ag./red.)