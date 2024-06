Wien Energie Open Air 2018 in der Wien Energie-Welt Spittelau; © Wien Energie/FOTObyHOFER/Christian Hofer, 30.6.2018

Wien Energie Open Air 2018 in der Wien Energie-Welt Spittelau; © Wien Energie/FOTObyHOFER/Christian Hofer, 30.6.2018 Christian Hofer

Wien als Kristallisationspunkt: Hier soll alles möglich sein. Arbeiten, wohnen, leben. Und hier soll Wertschöpfung passieren. Die Investitionen von Wien Energie tragen seit Jahren als Wirtschaftsfaktor zur Standortattraktivität von Wien bei und sichern zahlreiche Arbeitsplätze. Laut WIFO ist jede Million, die Wien Energie investiert, mit rund 700.000 Euro an heimischer Wertschöpfung verbunden.

Doch wie wichtig ist eigentlich Wertschöpfung, wodurch passiert sie und wie profitiert Wien davon? Muss zuerst Wertschöpfung passieren, damit Wien lebenswert sein kann? Was bedeuten Investitionen in den Weg „Raus aus Gas“ konkret für die Bevölkerung? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Diskussion. Nutzen Sie die Gelegenheit Fragen an die Expert:innen zu stellen, sich auszutauschen und individuelle Herausforderungen und Strategien zu diskutieren.