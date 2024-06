„House of the Dragon“ Staffel 2, Folge 2: Otto und die Amateure

Episodenblog. In der langen, stimmigen zweiten Folge geht es erstaunlich viel ums Image. Außerdem gibt es eine Vokabel-Lektion mit Otto Hightower.

„House of the Dragon“, Staffel 2, Folge 2:

Vermutlich ist es eine Metapher für diese Familiensaga, die „House of the Dragon“ im Grunde doch ist: Am Ende der zweiten Folge von Staffel zwei kämpfen Ser Erryk und Ser Arryk gegeneinander (kann nur immer wieder betonen: so schlechte Namenswahl). Der eine Zwilling tötet den anderen – und stürzt sich dann selbst ins Schwert. Er kann nicht damit leben, wozu ihn der andere gebracht hat. Familie ist brutal.

Ganz sicher eine Metapher ist Aegons Reaktion auf den Mord an seinem kleinen Sohn Jaeherys. Er drischt mit einem Schürhaken auf das Modell von King‘s Landing ein, an dem der verstorbene König Viserys so lange gearbeitet hat. Aegon wird das Lebenswerk seines Vaters zerstören. „I declare war“, verkündet er, und will am liebsten heute statt morgen gegen seine Halbschwester Königin Rhaenyra ins Feld ziehen.

Kindstod als PR-Coup

Man darf sich nicht von Emotion leiten lassen in George R.R. Martins Welt, das mussten schon viele Figuren leidvoll erfahren. Der Krieg zwischen den Drachen ist einer um Deutungshochheit, und das Image könnte entscheidend sein. Die Macht muss kühl agieren – und das versucht Otto Hightower, Hand des Königs. „We mustn‘t be shaken by this“, sagt er über den Tod seines Enkelkinds, und nutzt ihn geschickt für PR in eigener Sache: Alicent und die labile Haelena müssen ihre Trauer öffentlich zur Schau stellen, um Sympathien beim Volk zu sammeln. Der tote Sechsjährige wird durch die Straßen gefahren, der Kopf (nur kurz im Bild) sichtbar wieder angenäht.

Ich war froh, dass zwei Frauen diese stimmige, sehr lange, dialoglastige Folge verantwortet haben (Drehbuch: Sara Hess, Regie: Clare Kilner). Wer weiß, wie einer der Schlacht-Experten diese ohnehin sehr beklemmende Szene hätte aussehen lassen.

Rhaenyra kann Daemon nicht vertrauen

Des einen Familienzweig PR-Coup, des anderen Desaster: Rhaenyra wirkt seltsam ahnungslos bei der Frage, wer den Tod des Kindes zu verantworten hat. Sie zieht den einzig richtigen Schluss: Sie kann Daemon nicht vertrauen. Im Streit zwischen den beiden Eheleuten wird viel alter Staub aufgewirbelt. Findet Daemon wirklich, er sollte am Eisernen Thron sitzen? Rhaenyra wirkt so, als würde sie trotzdem immer wieder schwach werden bei ihm. Oder doch nicht? In gewisser Weise ist sie ihn ihrer kühlen Rationalität Otto ebenbürtig: Sie schickt Daemons Tochter Baela auf die gefährliche Mission, King‘s Landing zu beobachten, weil das Mädchen entbehrbarer ist als ihr eigener Sohn.

Rhaenyra (Emma D‘Arcy) und Daemon (Matt Smith) haben einen heftigen Streit HBO/Sky

Es wird viel gestritten in der Episode Folge, viel geflucht und viel geschimpft. Wie Otto mit seinem Enkel, dem König, als er erfährt, dass dieser alle Rattenfänger hat hängen lassen. Tywin-Lannister-mäßig. Otto kann einem fast leid tun: der Machtmensch ist umgeben von Amateuren!

Endlich neue Schauplätze?

Ottos Abschied aus King‘s Landing hat aber etwas Gutes. Die Serie wird sich ausbreiten. Von Harrenhal ist ständig die Rede, bald wird man die Burg mit ihren verbrannten Türmen, die auch im Vorspann prominent vorkommt, wirklich zu Gesicht bekommen, Daemon ist unterwegs dorthin. Und Otto steht vor der Wahl: Geht er nach Oldtown zu einem Enkel, der bisher gar nicht vorgekommen ist, Alicents und Viserys dritten Sohn Daeron? Oder doch nach Highgarden zu den wankelmütigen Tyrells?

Inzwischen gib es auch einige Figuren, die zu Nebenhandlungen taugen: Die Brüder Alyn und Addam Of Hull, der Schmied Hugh Hammer mit den seltsam weißen Haaren (und einer kranken Tochter). Außerdem dürfte die frisch freigelassene kryptische Klassenkämpferin Mysaria (the White Worm ) Rhaenyra erhalten bleiben, dreht sie sich doch um, als sie den Attentäter Arryk auf Dragonstone zueilen sieht.

Criston Cole, der Inbegriff toxischer Männlichkeit

Auf diese Kamikaze-Mission wurde der Zwilling von Criston Cole geschickt, der sich zum Inbegriff für toxische Männlichkeit in der Serie entwickelt: Weil er sich selbst nicht leiden kann, schikaniert Cole seinen Untergebenen und schickt ihn in den Tod. Über Gefühle reden? Nicht doch. Das tun die Hightowers auch nicht. Alicent will ihrem Vater ihre Sünden gestehen, er wehrt sie ab: „I do not wish to hear about it.“ Alicent hat von ihm gelernt: Als sie sieht, wie ihr Sohn um sein Kind weint, geht sie nicht zu ihm. Sondern dreht sich um und schließt die Tür. Brutal.

Englisch Lernen mit Otto Hightower

Ottos Wortwahl im Streit mit Aegon ist beeindruckend. Sie zeigt seine (rhetorische) Überlegenheit und hat mich zum googeln gebracht: „Impetuousness“ (Unbesonnenheit) zeige der junge König, an dessen Vater und Vorgänger schätzte Otto seine „forebearance“ (Duldsamkeit) und „judiciousness“ (Einsicht). Ein Dank den Untertiteln!

Man sieht Aemond (Ewan Mitchell) nackt in dieser Folge - und ohne Augenklappe HBO/Sky

Random Beobachtungen:

„House of the Dragon“ hat – ebenso wie „Game of Thrones“ - oft ein Zeitproblem. Wie viel Zeit zwischen Jaeherys Tod und seinem Begräbnis vergeht, ist völlig unklar.

Was blitzt da so blau in Aemonds leerer Augenhöhle? Ein Saphir! Ein legendärer Kämpfer aus Westeros hat das ebenfalls gemacht, Symeon Star-Eyes – dieser war auf beiden Augen blind. Das strahlende Blau erinnert aber auch an die White Walker ...

Die Anstecknadel der „Hand of the King“ muss einiges aushalten. Gefühlt wird sie alle paar Folgen wutentbrannt auf den Boden geschmissen.

Zitate der Woche:

Otto Hightower: „Jaeherys will do more for us now than a thousand knights in battle.“

Rhaenyra zu Damon: „Do you accept me as your King and ruler?“

Aemonds Kuschelgefährtin im Bordell: „When princes lose their temper it is often others who suffer.“

