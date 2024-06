Im Wahlzimmer der „Presse“ analysieren Gernot Rohrhofer und Klaus Knittelfelder die österreichische Innenpolitik. In Folge eins geht es um einen möglichen Verfassungsbruch von Umweltministerin Leonore Gewessler, um Rochaden im Team von Bundeskanzler Karl Nehammer und um die Nachwirkungen der Causa Schilling. Das Wahlzimmer der „Presse“ hält Sie bis zur Nationalratswahl am 29. September am Laufenden.