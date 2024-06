Die Insel ohne Ed

Schade, dass der allernetteste unter allen netten Superstars nicht in Wien ist.

Wollen wir heute über Ed Sheeran reden? Ed kommt zwar nicht zum Donauinselfest (schlecht), dafür im August zum Frequency (nicht schlecht), und ich vermute, dass er der allernetteste unter allen netten Pop-Superstars ist.

Noch dazu dürfte er, wenn man Instagram glaubt, dazu neigen, Menschen zu überraschen (ich persönlich brauche das nicht so, würde aber eine Ausnahme machen, Ed!): Mal taucht er bei ahnungslosen Schulchören auf oder schaut bei irgendwelchen Menschen in deren Homes vorbei und klimpert dort wie ein Nachbarbub am Keyboard.

Nur dass die Bewohner anders als beim Nachbarbuben vor Aufregung fast in Ohnmacht fallen, sich dann aber doch dagegen entscheiden, weil sie sonst Eds Visite nicht für die Social-Media-Ewigkeit festhalten könnten.

Schnitzel in 1070

Auch sonst scheint er ein Netter zu sein: Neulich ist er – ich glaube, in Brooklyn – mit einem Leihrad unterwegs gewesen, wurde von ein paar Fans eingeholt, woraufhin er spontan mit ihnen gegen den Fahrtwind angesungen hat.

Vor wenigen Tagen ist er in Lissabon auf eine Burg geklettert, hat dort ganz allein (okay, sein Social-Media-Team samt Drohne dürfte dabei gewesen sein) gesungen, die zufällig anwesenden portugiesischen Möwen stimmten mit ein (oder dagegen an, Ansichtssache). Schade also, dass Sheeran nicht in der Stadt ist, mit den Wiener Tauben singt oder – man wünscht es ihm natürlich nicht – in die U6 steigt und dort spontan singt. (Schnitzel hat er hier schon in 1070 gegessen.)

Beim Frequency werden wir einander vermutlich auch nicht sehen: Ich würde ja sagen, dass ich mittlerweile zu alt für Festival-Gatsch und Dixi-Klos bin, gleichzeitig bin ich dafür auch nie jung genug gewesen, weil mir Campen und Plastik-WCs schon immer suspekt waren.

Mit Ronan Keating spielt am Samstag beim Donauinselfest jemand, der vermutlich eine gewisse Sheeran‘sche Nettigkeit mitbringt (Wanda am Sonntag vielleicht weniger, trotzdem Pflicht). In diesem Sinne: Viel Spaß auf der Insel!

