Ein „alberner“ Wettskandal stößt Tories noch tiefer ins Jammertal

Premier Rishi Sunak ist im Wahlkampf in schwerer Bedrängnis. AFP / Stefan Rousseau

Premier Rishi Sunak hat gerade noch ein zusätzliches Problem bekommen. Mehrere Leute aus seinem Umfeld haben offenbar unlautere Wetten auf den Wahltermin abgeschlossen. Die konservative Regierungspartei steuert unausweichlich auf ein Debakel am 4. Juli zu.

Man hätte denken können, dass der Wahlkampf für Großbritanniens Konservative nicht schlechter laufen kann. In den vergangenen vier Wochen hat sich Premierminister Rishi Sunak einen Patzer nach dem anderen geleistet. Die miesen Umfragewerte der Tories haben sich keinen Millimeter bewegt, und viele Abgeordnete haben sich bereits mit einem katastrophalen Resultat am 4. Juli abgefunden und mehr oder weniger aufgegeben. Aber gerade ist noch ein Problem hinzugekommen: Ein Wettskandal bringt die Tories weiter in Bedrängnis.

100 Pfund gesetzt