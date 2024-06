Wähler von FPÖ, AfD oder Rassemblement National sind nicht nur migrationsskeptisch. Sie haben sich oft auch von liberalen Demokratiekonzepten entfernt. Und sie sind loyal: Man wird sie schwer oder gar nicht zurückgewinnen. Der Politikwissenschaftler Marcel Lewandowsky über Strategien gegen rechts.

Bei der EU-Wahl haben die Heraus­forderer von rechts teils massive Zugewinne erzielt. In Österreich landete die FPÖ mit knapp einem Prozentpunkt Vorsprung vor der ÖVP auf dem ersten Platz. In Frankreich konnte der Rassemblement National mit über 30 Prozent alle anderen Parteien deklassieren. Und in Deutschland schaffte es die AfD trotz aller Skandale um chinesische und russische Spionage noch immer auf über 16 Prozent und damit vor den regierenden Sozialdemokraten auf Platz 2 hinter der CDU/CSU.

Jetzt hört man zuweilen, dass die EU vielen Menschen eben nicht so wichtig sei und sie ob der Komplexität der Institutionen und Prozesse den Anlass einfach nutzen, um ihrem Frust über die jeweilige nationale Politik Ausdruck zu verleihen. Doch Tatsache ist, dass die Bedeutung Europas für die Wähler sogar gestiegen ist: Rund 56 Prozent der wahlberechtigten Österreicher haben am 9. Juni den Weg ins Wahllokal gefunden. Zehn Jahre zuvor waren es kaum 45 gewesen. Und es geht auch nicht nur um mangelnde Information und fehlenden Einblick: Unter den Wählern der rechten Populisten gibt es viele, die sich mit Politik ausgezeichnet auskennen – und gerade deshalb ihre Stimme der FPÖ und ihren Schwesterparteien geben.

Wir wissen, dass Menschen die Rechtspopulisten wählen, weil diese zum einen für eine besonders restriktive Migrationspolitik stehen und zum anderen für ein demokratisches Ideal, das sich so auf den Punkt bringen lässt: Sie versprechen, zu einer wahren Demokratie zurückzukehren, in der das Volk unmittelbar herrscht, sei es durch direkte Demokratie oder durch Anführer, die dessen Willen kennen und ausführen. Das ist nicht einfach Demagogie. Es bedient genau die Einstellungen, die ihre Wähler haben. Die Rechtspopulisten haben einen Unique Selling Point.

Politiker nicht als Todfeinde

Viele Wähler der Rechtsaußenparteien sind deshalb besonders loyal. Und zwar in mancher Hinsicht mehr als die Anhänger anderer Parteien. Wähler von Grünen, Sozialdemokraten oder Konservativen können sich häufig vorstellen, auch jeweils eine andere Partei zu wählen. Das liegt daran, dass sie ein relativ hohes Vertrauen in die Politik haben. Zumindest aber sehen sie die Politiker der anderen Parteien, gar die „politische Klasse“, in der Regel nicht als ihre Todfeinde an.