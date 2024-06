Ausgezeichnet investieren. Mit Weitblick.

Interview. Markus Binder, Leiter Niederlassung Hypo Tirol Wien, zum Thema Privatstiftung.

Herr Binder, für welches Leistungsversprechen steht die Hypo Tirol Bank im Bereich der gehobenen Veranlagung – was dürfen vermögenden Kundinnen und Kunden vom Private Banking erwarten?

Markus Binder: Gerade in der gehobenen Veranlagung dreht sich alles um Performance – nicht nur in Bezug auf Ertrag, sondern auch hinsichtlich Beratungs- sowie Servicequalität. Unser Credo lautet: Investieren mit Weitblick. Das bedeutet, wir bieten einen kundenzentrierten, ganzheitlichen Beratungsansatz, der sich in ausgereiften, zukunftstauglichen Anlagestrategien manifestiert. Wir stehen für langlebige Kundenbeziehungen und nachhaltige Erfolge, um das uns anvertraute Vermögen über Generationen zu bewahren und weiterzugeben.

Durch fundierte Analyse und proaktives Risikomanagement sowie taktische Asset-Allokation sorgt unser Expertenteam für dynamische Investments, die sich im Einklang mit dem individuellen Risikoappetit an den Marktchancen orientieren. Dabei garantieren wir unabhängige Expertise und Objektivität, da wir an keinen Vertriebspartner gebunden sind.

Nicht nur im Kernmarkt Tirol ist die Hypo Tirol als Veranlagungspartner gefragt, sondern auch Kunden in Wien sind an ihrer Dienstleistung interessiert. Welche Zielgruppen mit welchen Bedürfnissen stehen für Sie im Vordergrund?

Wir konzentrieren uns auf Kundinnen und Kunden, denen Erfahrung, Stabilität und Transparenz in der Veranlagung wichtig sind. Denn an diesem Maßstab gemessen sind Kundengelder bei uns in ausgezeichneten Händen. Wir sind als unabhängige Regionalbank ein wirtschaftlich erfolgreicher Finanzpartner in einer wirtschaftlich stabilen Region mit einem starken Eigentümer – dem Land Tirol.

Das beweisen sowohl Auszeichnungen, wie das Prädikat „summa cum laude“ beim Elite Report, als auch unser Toprating „A+“ von Standard & Poor’s. Unsere regionale Ausrichtung steht dabei in keinerlei Widerspruch zum erstklassigen Know-how am internationalen Kapitalmarkt. Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden Zugang zur globalen Finanzwelt und pflegen gleichzeitig die Vorzüge von Nähe und Verbundenheit.

Gibt es über die reine Bewirtschaftung des Kapitals hinausgehende weitere Kundenwünsche, die Sie erfüllen können und wollen?

Gerade vermögende Kunden legen oft großen Wert darauf sicherzustellen, dass ihr Vermögen ordnungsgemäß auf ihre Nach­kommen übertragen wird. Speziell für vermögende Unternehmerfamilien ist die Nachfolgeplanung ein wichtiger Aspekt der Vermögensverwaltung. Eine stimmige Vermögensverwaltung kann helfen, den reibungslosen Übergang von Vermögen und Unternehmen auf die nächste Generation zu erleichtern. Aber auch institutionelle Anleger, wie beispielsweise Versicherungen oder Stiftungen, vertrauen uns im Rahmen einer professionellen Vermögensverwaltung ihr Kapital an, um ihre Verpflichtungen zu erfüllen, Renditen zu optimieren und Risiken zu minimieren. Wir unterstützen sie dabei, eine diversi­fizierte Anlagestrategie zu ent­wickeln, die den spezifischen Anlagezielen und Risikotoleranzen dieser Institutionen entspricht.