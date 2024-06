Internationaler Arbeitgeber mit 360°-Job-Vielfalt

New Work. Als einer der größten Arbeitgeber in Niederösterreich legt Novomatic besonderen Wert auf Vielfalt und bestmögliche Rahmenbedingungen für ein gesundes, sicheres und motivierendes Arbeitsumfeld. Das große Engagement von Europas größtem Gaming-Technologiekonzern wurde bereits vielfach ausgezeichnet.

Seit Gründung im Jahr 1980 ist der heimische Gaming-Technologiekonzern weltweit für spannende Innovationen in sämtlichen Segmenten der Gaming-Branche bekannt, die heutzutage in rund 120 Ländern großen Anklang finden. Die Innovationskraft innerhalb des Konzerns belegen rund 5000 registrierte IP-Schutzrechte und etwa 200 neue Game-Varianten pro Jahr. Entwickelt und zum Leben erweckt werden diese in 32 Technologiezentren in 18 Ländern und an insgesamt 14 Produktionsstandorten in elf Ländern. Novomatic ist als Produzent und Betreiber international tätig und blickt dank des Engagements der weltweit mittlerweile über 25.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf bereits mehr als vier erfolgreiche Jahrzehnte zurück.

Trotz der globalen Reichweite ist das Herzstück des Unternehmens in Gumpoldskirchen beheimatet, wo sich das internationale Headquarter befindet und das größte Forschungs- und Entwicklungszentrum des Konzerns angesiedelt ist. Am Headquarter-Standort, wo rund 1200 Mitarbeiter aus 70 Nationen in den vielfältigsten Bereichen tätig sind, befindet sich auf beeindruckenden 120.000 Quadratmetern Gesamtfläche auch die konzernweit größte Produktionsstätte. Von der Softwareentwicklung über Logistik bis hin zu Produktion sowie Forschung und Entwicklung stehen die verschiedenen beruflichen Möglichkeiten für die Vielfalt bei Novomatic. Auf dem Betriebsgelände in Gumpoldskirchen ist darüber hinaus auch eine der größten Tischlereien Niederösterreichs angesiedelt. Diese entwirft und produziert maßgeschneiderte Einrichtungen für Spiel­stätten.

Engagierter Arbeitgeber

Novomatic ist überzeugt, dass Erfolg und Verantwortung Hand in Hand gehen. Daher verfolgt das Unternehmen ein umfassendes Environmental-Social-&-Governance-Programm (ESG). Insbe­son­dere das Engagement gegen­über den Mitarbeiterinnen und Mit­arbeitern wurde in zahlreichen Arbeitgeberaus­zeichnungen wie jene als „Leading Employer Österreich“, die Wahl unter die „Besten Arbeit­geber Niederösterreichs“ und aktuell als kununu Top Company 2024 bereits vielfach ausgezeichnet.

Nachhaltigkeit wird bei Novomatic großgeschrieben. Am Headquarter-Sitz in Gumpoldskirchen liefert eine PV-Anlage auf einer Fläche von 20.000 m2 ab Sommer 2024 Ökostrom. Novomatic

Von flexiblen Arbeitszeitmodellen inklusive Home-Office-Angebot, ganzjährig geförderter Kinderbetreuung bis hin zu der Pflege von Angehörigen unter Anwendung von Karenzmodellen unterstützt das Unternehmen seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vielfältigen Lebenslagen und setzt zudem mit einem umfangreichen Programm auf innerbe­triebliche Gesundheitsförderung.

Eine Besonderheit von Novomatic als Arbeitgeber ist auch die hohe Frauenquote im Konzern von 53 Prozent, die im Industrievergleich im überdurchschnittlichen Bereich liegt. In Führungspositionen sind innerhalb des Konzerns 38 Prozent der Mitarbeiterinnen weltweit tätig, was zudem das Engagement des Global Player für Gleichberechtigung am Arbeitsplatz unterstreicht. Die Mitarbeiterzufriedenheit spiegelt sich auch in langjährigen Firmenzugehörigkeiten von im Durchschnitt rund elf Jahren am Headquarter-Standort Gumpoldskirchen wider. Unternehmenszugehörigkeiten im Ausmaß von 20 bis hin zu 40 Jahren werden bei Novomatic auch jährlich gefeiert, um die Wertschätzung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entsprechend zu unterstreichen.

Aus- und Weiterbildung

Novomatic legt auch ein besonderes Augenmerk auf die persönliche und fachliche Entwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten in mehr als 50 Ländern. Mit maßgeschneiderten Talent- und Managementprogrammen investiert das Unternehmen nachhaltig in die Zukunft des Unternehmens und setzt auf die kontinuierliche Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Neben einem internationalen Casino-Management-Programm für angehende Casino-Manager gibt es auch ein eigens entwickeltes, 18-monatiges ESG-Trainee-Programm, das unter Berücksichtigung von Umwelt- und Sozialaspekten sowie nachhaltiger Unternehmensführung Einblick in verschiedene Fachabteilungen ermöglicht. Darüber hinaus bietet Novomatic auch wissbegierigen Jugendlichen zahlreiche zukunftssichere und spannende Lehrstellen, etwa in den Bereichen Mechatronik, Druck- und Werbetechnik sowie Tischlerei.

Am Headquarter in NÖ sind das konzernweit größte Forschungs- und Entwick- lungszentrum und die großräumige Produktionsstätte angesiedelt. T. Meyer Photography

Mehr Informationen zu Novomatic als Arbeitgeber finden Sie unter www.novomatic.com/karriere

Lesen Sie mehr über das konzernweite Nachhaltigkeitsengagement unter www.novomatic.com/cr