Tiere auf den Tisch oder in den Tempel!

Darf man „der Menschen ältere Brüder“ töten? Oder soll man sie verehren? Im Papyrusmuseum der ONB ist eine Sonderschau diesen ambivalenten Beziehungen am Nil gewidmet: „Göttlich und gegessen“.

Was geschah am 17. Jänner 146 vor Christus in Herakleopolites? War dort ein Verbrechen geschehen oder bloß eine Eselei? Auf dem derart präzise datierten Papyrus aus hellenistischer Zeit wird amtlich Folgendes festgestellt: Zwei Funktionäre von Leder verarbeitenden Betrieben hatten Anzeige erstattet. Sie meldeten den versuchten Schmuggel von neun Eselshäuten. Diese wurden konfisziert. Den Beschuldigten überstellte man den Behörden. Ihm drohte zumindest eine Strafe wegen Umgehung der Steuern.