Matthias Hartmann über den Wiener Theatertraum: „Ach, Boy“

Wien ist für alle Theaterleute der Ort der Träume. Ich kam nach Wien und wollte, dass es so bleibt. Doch dann kam der Finanzskandal am Burgtheater. Dazu eine neuerliche Klarstellung? Vielleicht lieber ein ironisches Musical. Hereinspaziert!

Wie gerne wäre ich Boy Gobert begegnet. Aber leider war der schon tot. Alles, was ich über Boy Gobert in Erfahrung bringen kann, fasziniert mich. Ein Theater- und Film-Schauspieler, Regisseur und Vaterfigur für seine Theater, mit tiefer Poesie und Ambivalenz, der überhaupt keine Berührungsängste mit dem Boulevard hatte. Heute Mephisto und morgen Pension Schöller. Er galt als der uneingeschränkte Herrscher seiner Häuser, in welchen das Ethos des Theaters die Regeln aufgestellt hat. Boy hat sie mit so viel Ernst, künstlerischem Instinkt und mit hohem Sinn für Gerechtigkeit geleitet, dass ihm alle gerne gefolgt sein sollen.