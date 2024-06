Bleibt nur eine Ampel mit Bierpartei und KPÖ?

Die politischen Festlegungen über künftige Koalitionen sind so zahlreich wie unübersichtlich. Nun droht aber noch eine weitere Debatte um eine alte politische Usance: Wer soll den Nationalratspräsidenten stellen?

Es gab eine Zeit, da war innenpolitischer Journalismus recht einfach. Auf so ziemlich jede Frage zu Koalitionsoptionen vor einer Wahl lautete die Antwort: „Lassen wir zuerst den Wähler sprechen.“ An die Wählerin dachte damals noch niemand. Inzwischen ist das deutlich komplizierter geworden. Stand 22. Juni 2024 schaut die Lage in etwa wie folgt aus: