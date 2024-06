Georgien, Rumänien und Co.: Das Spektakel der Ost-Teams bei der EM

Die vermeintlichen Außenseiter begehren auf – und sie kommen vorrangig aus dem ehemaligen Ostblock. Welche Mannschaften in Deutschland trotz klaren Marktwertgefälles wahre Jubelstürme auslösen.

Gar nicht viel hatte zur großen Überraschung gefehlt, als Georgien am Dienstag in eine neue Ära startete und das erste Spiel bei einem Fußball-Großereignis nach der Unabhängigkeit des Landes absolvierte. Bei der hochdramatischen 1:3-Niederlage gegen die Türkei fiel die Entscheidung zugunsten des Favoriten in der Nachspielzeit. Ihr dritter Treffer der Partie war den Türken erst gelungen, als die Georgier unmittelbar davor ihrerseits drei Ausgleichschancen vergeben hatten.

„Das bislang größte Spektakel der EM“, lautete im Anschluss eine Schlagzeile. Es war jedenfalls ein Match, das sinnbildlich für das Spektakel steht, das manche Mannschaft aus dem (ehemaligen) Osten bei dieser Europameisterschaft abliefert. Auch Teams aus dem erweiterten Kreis der Titelfavoriten sind vor den vermeintlichen Underdogs nicht sicher.

Ukraine schlägt zurück